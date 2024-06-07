Çatıların boş durması kimsenin faydasına değil

Recep ŞENYURT

Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa Onat, 20 yıl birçok projede hem yönetici hem yatırım planlamadan başlayıp birçok aşamada görev yapmasının ardından 2023 yılı ağustos ayında kendi şirketi Ultimate Enerji’yi kurduğunu, bugün enerji alanında danışmanlık hizmeti, yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği konularında mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetleri verdiklerini bildirdi.

Sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını ve 9 ay gibi bir sürede yaklaşık kapasitesi 15 megavat çatı GES kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Onat, iş hayatında en önem verdiği konunun; işini en doğru şekilde yapmak olduğunun altını çizerek, “İlk amacımız para kazanmak değil, doğru iş yapmak. Kaliteden de hiçbir zaman ödün vermiyoruz. GES’lerin kullanım ömrü yaklaşık 25 yıl civarında, sistem sürekli çalıştığı için kullanılan malzeme kalitesinin yanında özellikle kaliteli işçilik de çok önemli. Projelendirme aşamasından başlayıp malzeme tercihi, işin uygulaması, devreye alma sırasındaki testler ve belirli periyotlarla bakım hizmetlerinin doğru verilmesi sistemin verimliliği açısından çok önemli.” diye konuştu.

“Verimli çalışması için her testi yapıyoruz”

GES taahhütlerinde, kurulacak santralın ne kadar üretim yapacağını ve fizibilitenin ne kadar olacağını net bir şekilde ortaya koyduklarını aktaran Onat, şöyle konuştu: “Çatı GES’lerde asıl önemli konu sistemin uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlayabilmek. Kurulumla iş bitmiyor, işin takibi, sistem istediğimiz gibi verimli çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne eksikleri var bunlara bakıyoruz. Montaj aşamasında ve sonrasında yapılacak testler için birçok teknolojik cihaza sahibiz. Yaptığımız her işte iki yıl bakım, iki yıl da sistem garantisi veriyoruz.

Sonrasında da istenilen her tür hizmeti vermeye devam ediyoruz.” Onat, yeni bir firma olmalarına rağmen Adana’nın yanı sıra, Tekirdağ Çerkezköy’de, Antalya’da ve Mersin’de hayata geçirdikleri projeler olduğunu açıkladı. Türkiye’nin her yerinde hizmet verebildiklerini belirten Mustafa Onat, aynı zamanda Alarko bayisi olduklarını anımsatarak, öncelikle aldıkları projelerin seviyesine göre bir planlama yaptıklarını, amaçlarının çok iş almak olmadığını, hayata geçirecekleri işleri mükemmel yapmanın peşinde olduklarını kaydetti.

Onat, “Emin adımlarla büyümek istiyoruz. Yıllık 50 megavatlık GES kuracak bir güce sahibiz. Her yıl bu kapasiteyi artıracağız.” dedi. Ülkemizde kapasiteyle ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını, bu sebeple GES kurmak isteyenlerin yaptıramadıklarını aktaran Onat, “Çatıların boş durması kimsenin faydasına değil. Sanayicinin finansal gücü varsa bunu yapmasına hiçbir engel olmamalı.

Kapasite sorunu bir an önce çözülmeli” ifadelerini kullandı. Onat şöyle devam etti: “Güneş ve rüzgâr enerjisinin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Fosil yakıtlardan kaynaklı dünyada her sene bir ısınma söz konusu. Bugün çatıların boş durması yerine enerji üreten bir tesis haline getirilmesi çok önemli. Eğer sanayici çatısına GES kurmak istiyorsa bunu bir şekilde devletimizin yatırım yaparak önünü açması gerektiğini düşünüyorum. Kapasite yok demek sanayici için anlatılabilir bir şey değil.”

“Enerji verimliliği ile tüketimi azaltmak da bir üretimdir”

Enerji verimliliği konusuna değinen Mustafa Onat, teşvikin daha çok üretim tarafına verildiğini ancak tüketimi azaltmanın da bir üretim olduğunu bildirdi. Onat, Türkiye’de evden sanayiye her alanda ciddi bir enerji verimsizliği olduğunu, tesislerin takip edilebilirlik sistemleri bulunmadığından enerji verimliğinin ne olduğunun tam olarak bilinemediğini söyledi. Onat, “Küçük bir hava kaçağının yıllık maliyeti hesap edilemiyor, bir su damlasının maliyeti önemsenmiyor. Bugün her sektörde rakipler çoğalıyor, mücadele edebilmek için bazı şeyleri düzeltmeniz gerekiyor. Çok iyi denilen bir tesiste bile yüzde 10 civarında tasarruf sağlayabiliriz. Gerçekten ciddi verimsizlikler var. O verimsizlikleri gidermek de bir üretim santrali kurmak gibi bir şey aslında.

Enerji verimliliği çalışmasıyla sanayide tüketimi yüzde 10 düşürseniz binlerce megavatlık kapasiteli santral kurmuş gibi olursunuz.” dedi. Enerji verimliliği konusundaki desteklerde sürecin yavaş ilerlediğini, süreçlerin hızlandırılması gerektiğini aktaran Onat, bu konuda yapılan yatırımların bir yıldan daha az sürelerde geri dönebildiğini kaydederek, “Türkiye, enerjiyi verimli kullanmanın yollarını bulmalı. Bu, üretim maliyetlerini aşağı çekeceği ve karbon ayak izini düşüreceği için de uluslararası alanda rekabetçiliğimizi artıracaktır. Bunun için de bu alana verilen desteklerin mutlaka artırılması gerekiyor.” diye konuştu.