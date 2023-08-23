Celal Kadooğlu: Tarım alanında ciddi tehditlerle karşı karşıyayız

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, faaliyetlerin ve bölge ihracatının artırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra ihracat rakamlarının değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenlendi.

Finansa erişimdeki zorluklara dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, finansa erişimdeki zorlukların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi; “Mobilya, tekstil, konut başta olmak üzere çoğu sektörlerde sıkıntılı sürecin devam edeceğini düşünüyorum.

Bizim halkımız tüketimi seviyor. Kredi imkanlarına ulaşım kolaylaştırıldıkça harcıyoruz. Ancak gerçek ihtiyaçların karşılanması ile piyasalar dengeye girer. Talep azalınca arz-talep dengeye girer ve enflasyon düşer” dedi.

“Tarımda dışa bağımlılığı azaltmamız şart”

Tarım konusunda dışa bağımlılığın azaltılması için çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çeken Kadooğlu, “Dünyanın gündeminde tarım politikaları önemli bir yer teşkil ediyor artık. Ülke olarak bizim de hiç zaman kaybetmeden tarım politikalarımızı doğru kurgulamamız gerekiyor.

Örneğin ayçiçeği yağında yüzde 55 oranında dışarıya bağlıyız. Buğdayda bu yıl hariç son yıllarda ithalat ile üretimlerimizi şekillendiriyorduk. Gençlerimizi tarıma yönlendirmeliyiz. Tarım konusunda tüm dünya tehdit altında, ülke olarak bu sıkıntıları bir an önce çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Sektörde en fazla ihracatı biz yapıyoruz”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’deki diğer birlikler arasında en fazla ihracat yapan birlik olduğuna vurgu yapan Kadooğlu, “Sektörümüzde bu yılın ilk yedi ayında ülke geneli yapılan ihracatın yaklaşık 3’te birini bizim birliğimiz yaptı.

Bu başarı tesadüf değil. Biz yönetime geldiğimizde ekibimizi gençleştirdik. Üyelerimizin sorunu olduğunda değil sorunu daha en başında tespit edip, büyümeden çözüm bulmaya çalıştık. Yurt dışında önemli fuarlara katılımlar sağladık. Afrika pazarı üzerinde duruyoruz.

Bu yönde Somali, Etiyopya, Cibuti ülkelerinden 42 firma temsilcisi getirdik Gaziantep’e. Bu programda 2 milyar dolarlık sipariş aldı üyelerimiz. 14-19 Ocak 2024 tarihinde Güney Kore’ye ticari bir heyet götüreceğiz. Suudi Arabistan artık petrol geliri olmadan ne yapabileceğine kafa yoruyor. O pazar ile ilgili çalışmalarımızı artırdık. Bizim orada yapılanmamız gerekiyor.

Birliğimizin Ur-Ge projesi var. Üyelerimiz 3 yıl boyunca devlet desteğiyle çalışmalarını daha etkili hale getirip ihracatlarını artırabilecekler” ifadelerini kullandı. Gaziantep Gümrük Laboratuvarı’nın yıl sonunda hizmete gireceği bilgisini paylaşan Kadooğlu, “Üyelerimiz laboratuvar hizmetini Mersin’den alıyordu. Bu işlem için 3 gün zaman harcıyorlardı. Organize içerisindeki bu yatırım ile üyelerimiz çok rahatlayacak. Bu laboratuvar sayesinde ihracatımızda yüzde 10 artış olacağını düşünüyoruz” dedi.