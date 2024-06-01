Çelebi, Endonezya'da 26 havalimanına hizmet verecek

Çelebi Havacılık, Endonezya pazarına giriş yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, Endonezya’da havalimanlarında yer hizmeti veren Prathita Titiannusantara (PTN) şirketini satın alırken, Asya'nın gelişimi açısından kilit pazarlarından biri olan Endonezya'daki 26 havalimanında yer hizmetleri, genel havacılık ve diğer özel hizmetlerde faaliyet gösterecek.

3 kıtada, 6 ülkede ve 60'tan fazla istasyonda hizmet veren Çelebi Havacılık, Türkiye’deki ana merkezinin yanı sıra Hindistan, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya'da varlık gösteriyor.

Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, yeni yatırımdan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Çelebi olarak yeni bir ülkeye yatırım yapmaya karar verdiğimizde, büyüme potansiyelini, yabancı yatırımcılara olan yaklaşımını ve kültürel uyumunu dikkatlice değerlendiririz. Yatırımlarımızı uzun vadeli taahhütler olarak görüyoruz, ev sahibi ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma yollarını ararken, politikaları ve hedefleriyle de uyum sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Küresel bir merkez olma çabamız için stratejik hamle”

Çelebi Havacılık Grup CEO'su Dave Dorner da şirketin küresel genişlemesine ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurgulayarak, teknoloji ve yeniliği benimseme politikalarının gelişen ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra çevresel ayak izlerini azaltmalarına da olanak tanıdığını kaydetti.

Çelebi Havacılık Hindistan & Güneydoğu Asya Başkanı Murali Ramachandran, bu genişlemenin bölgesel önemini belirtirken, Endonezya Cumhuriyeti Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Salahuddin Uno, Çelebi Havacılık'ın bu yatırımının, Endonezya'nın turizm ticaret ya da e-ticaret alanlarında bölgesinde küresel bir merkez haline gelme çabası açısından hayati önem taşıyan stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

Endonezya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Birliği Başkanı Mokhammad Khusnu, havacılık sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemine dikkat çekerken, Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan ise “Çelebi Havacılık'ın deneyimi, teknolojisi ve bilgi birikiminin Endonezya'ya önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.

İstihdam ve sektörel gelişimde fırsat yaratacak

Çelebi Havacılık'ın Endonezya'ya genişlemesinin yerel istihdam ve sektörel gelişim için yeni fırsatlar yaratacağı kaydedildi. Yıllık yaklaşık 750 bin uçuşu ağırlayan Endonezya havacılık pazarının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık ortalama %7 oranında büyümesi bekleniyor.