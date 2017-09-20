Çelik ihracının yıldızları ödüllendirildi

20 Eylül 2017

Çelik İhracatçıları Birliği, 2016 yılının başarılı firmalarını onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez “Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”ni düzenledi. Swissotel The Bosphorus İstanbul Hotel’de yapılan törende 16 farklı ürün kategorisinde en fazla ihracat yapan 37 şirkete 48 ödül dağıtıldı. Her kategoride ilk 10’a giren firmalara da toplamda 160 sertifika verildi. Törende dereceye giren firmalar arasında yapılan sıralamada, 2016 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması; Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu. Ayrıca Çelik İhracatçıları Birliği’nin Ar-Ge, inovasyon, ürün ve teknoloji geliştirme ile akredite laboratuvar hizmetleri konusunda faaliyet göstermek üzere kurduğu MATİL A.Ş’ye, faaliyete geçtiği kısa süre içinde çelik sektörüne verdiği katkılardan dolayı “Çelik İhracatının Yıldızları Özel Ödülü” verildi.



T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD), Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD), Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) yöneticileri ile sektör kuruluşlarının da hazır bulunduğu törene firmalar da yoğun ilgi gösterdi.

"Olumsuzluklar baskıyı fazlasıyla hissettirdi"

Türk çelik sektörünün özellikle son 10 yılda büyük başarılara imza attığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Üretim ve ihracatta rekorlar kırdığımız 2012 yılından sonra dünyada yaşanan bazı olumsuz gelişmeler Türk çelik sektörü üzerindeki baskısını fazlasıyla hissettirdi. 2016 yılı ise sektörümüz için en zorlu yıllardan biri olmuştur. Dünya çelik fiyatlarındaki düşüş, sektörümüze yönelik haksız anti-damping iddiaları, en büyük pazarlarımız arasında yer alan Ortadoğu’da istikrarın bir türlü sağlanamaması ve özellikle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü kurallarını tanımayan agresif ihracat politikası nedeniyle çok zorlu bir yıl geçirdi. Ancak sektörümüz üzerindeki bu baskıya rağmen 2016 yılını hedefleri doğrultusunda kapattı. 2016 yılında 33,2 milyon tonluk üretim ile dünya sıralamasında 8’inci, Avrupa sıralamasında ise 2’nci olduk. Sektörümüz 16,5 milyon ton ihracatı ile dünya 9’uncusu, 7 milyon ton inşaat çeliği ihracatı ile dünya 2’incisi konumunda yer alıyor” dedi.

2017 yılına sektör olarak yükselişle başladıklarını ve bu yükseliş ivmesini artırarak devam ettiğini açıklayan Namık Ekinci, “2017 yılı çelik sektörümüz için tekrar eski güçlü günlerine dönüşün bir başlangıcı oldu. Hem yerli piyasa hem de ihracat için Türk çelik sektörüne kendini adamış herkes var gücüyle çalışıyor. Çelik İhracatçıları Birliği olarak biz de üye ihracatçı firmalarımızı 2016 yılında gösterdikleri ihracat performansları dolayısıyla ödüllendirmek, başarılarından dolayı onurlandırmak ve yeni başarılar için teşvik etmek istedik. Zor koşullarda ticaret yapmak, hele de yeni fırsatları yakalamak en büyük takdire layık oluyor. Bu sebeple tüm ihracatçı firmalarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca sektörümüzün her zaman yanında olan Ekonomi Bakanlığımıza ve bizleri yalnız bırakmayarak törenimize katılan Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e Türk çelik sektörü adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.