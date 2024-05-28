Çelikte üretim geriledi: Yeni ihracat pazarları hedefleniyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Kuzey Afrika ülkelerindeki etkinliğini artırmak, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacı ile Tunus’ta 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti (STH) düzenledi.

24 Türk firmasından 46 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında ülkeler arası ticaret hacminin artırılması hedefiyle Kuzey Afrika ülkelerinden 100’ü aşkın ithalatçı firma ile 1000’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan’ın başkanlığında düzenlenen Tunus Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna; İMMİB Genel Sekreteri Selahattin Armağan Vurdu, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu, ÇİB Şube Müdürü Uygar Tatar katılım sağladı. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın açılış konuşması ve Tunus Ticaret Müşaviri Müjdat Emre Semiz’in heyet ziyareti ile Kuzey Afrika pazarında Türk çelik sektörünün ihracatını arttırmaya yönelik fırsatlar değerlendirildi.



Tunus'ta bine yakın görüşme

2024’ün ilk dört aylık istatistiklerine göre geçen yılın aynı dönemine göre Türk çelik ihracatının değer bazında yüzde 12 artış ile yaklaşık 5,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2023’e kıyaslandığı zaman Türk çelik ihracatının yeni yıla güçlü başladığı düşünülse de 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 32’yi aşan bir düşüş gözlendiğini ifade etti. 2022 yılındaki ihracat rakamlarına ulaşabilmek için ÇİB olarak yurt dışı organizasyonlara hız verildiğinin altını çizen Aslan, Kuzey Afrika bölgesinin en önemli pazarlarından olan Tunus'a 24 firma ile düzenledikleri Sektörel Ticaret Heyeti (STH) programının çok verimli geçtiğini söyledi.



Aslan, ikili iş görüşmelerine Tunus’a komşu ülkeler başta olmak üzere Cezayir, Libya, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden de katılım gerçekleştirildiğini belirtti. Heyet katılımcısı her bir firmanın 40’ın üzerinde görüşme yaptığını kaydeden Aslan, 100'ün üzerinde Tunuslu firma ile 1000'e yakın görüşme yapıldığını belirtti.



Çelikte üretim geriledi

Çelik sektöründe üretimin gerilediğini kaydeden Adnan Aslan, “2022 yılında üretimimiz 35 milyon 134 bin tondu. 2023’te yüzde 4 gerileyerek 33 milyon 714 bin tona düştü. 2022’de ihracatımız 20 milyon tona yakın seviyelere çıkmıştı. Normal şartlar altında 2023 hedefimiz 16 milyon ton, 16 milyar dolar ihracattı. Ancak gerisinde kaldık. 2024’te ise 17 milyon tonluk ihracat hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye'nin Tunus'a çelik ihracatının miktar bazında 2023 yılında yüzde 42 gerilediğinin bilgisini paylaşan Aslan, 2024 yılı Ocak ayından itibaren vergi uygulamaya başlanması ile bu yılın ilk 4 ayında ise düşüşün yüzde 34'ler civarında olduğunu, Ticaret Bakanımızın Haziran ayındaki Tunus ziyaretlerinde vergi uygulamalarının kaldırılması için görüşmeler yapılacağı ve düzenlenen ticaret heyeti ile bu pazarda yeniden yükselişe geçmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca ilk 4 ayda Tunus'a en fazla profil ihraç edildiğini kaydeden Aslan, "Afrika pazarı çok önemli ve bu pazardaki varlığımızı güçlendirmek için görüşmelerimiz devam edecek. Sektör olarak pandemi sonrası yakaladığımız avantajı ve rekabet gücümüzü; Çin'in açılması, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel sıkılaşma ve artan maliyetler sonucu kaybettik. Sektör olarak 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 21,1 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşmamız pek mümkün görünmemekle birlikte 2024 yılını, 2023 yılı rakamlarının üzerinde kapatmak ve pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek için sektörel ticaret heyetlerine, fuar ve müşteri ziyaretlerine devam edeceğiz." dedi.



Hedef ticaret hacmini artırmak

2024’te de 17 milyon tonluk ihracat ile 16 milyar dolar ihracat geliri hedeflediklerini kaydeden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "2022’deki 20 milyon tona yakın ihracat seviyesine yeniden ulaşmamız biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. 2028 için ise 32 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik." dedi. Çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarının yüzde 60-65 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Aslan, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmak için durmadan çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ticaret hacminin artırılmasına yönelik bu tarz etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Adnan Aslan, “Hedefimiz; temaslarımız ve B2B görüşmeler ile sinerji oluşturabilmek, meslektaşlarımızın bir araya gelerek dünyamızın içinden geçtiği konjonktürü değerlendirmelerini, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak ve yeni ihracat kapıları aralayabilmek.” değerlendirmesinde bulundu.