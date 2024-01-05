Çiftçiler ÇKS başvurusunun 1 ay uzamasını istiyor

Müjde DEMİR

İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS); tarımsal üretimde şeffaflığı artırmak, tarım politikalarını planlamak ve yönlendirmek, çiftçilere destek sağlamak amacıyla kullanıldığına vurgu yapan Musa Yılmaz, sistemin ayrıca, gıda güvenliği, tarımsal destekleme politikaları ve kaynakların etkin kullanımı gibi konularda da veri toplama ve yönetme işlevini yerine getirdiğini, verilerin güncel ve doğru bir şekilde takip edilmesini sağladığını kaydetti.

ÇKS başvurularını zamanında yapamayan çiftçilerin, çeşitli destek programlarından yararlanamadığını söyleyen Musa Yılmaz, Mersin genelinde çiftçilerin yüzde 30’unun başvuruyu kaçırdığına dikkat çekti.

“Narenciye ihracatında destek primleri artırılmalı”

Mersin’de yaklaşık 355 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığı bilgisini de veren Yılmaz, hasadına başlanan portakal ve mandalinada üretim fazlası olması sebebiyle, mandalinanın dalında 1 TL’den, portakalın ise 3 TL’den dahi alıcı bulamadığını ifade etti. Narenciye yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için devlet destekli beklentilerini açıklayan Yılmaz, “Geçtiğimiz aylarda yetkili bakanlıklarca narenciye ihracatçılarına destek primi verilmesi için görüşmeler yapmıştık.

Bunun neticesinde bu yıl ton başına 1000 TL destek primi verildi. Fakat bu rakamın ihracatçılarımıza etkisi yok denecek kadar az. Destek primlerinin artması istiyoruz. Narinciyede üretim fazlası ürünlerden bahsettik bunun için, üretim alanı geniş olan mandalina, portakal gibi narenciye ürünlerinin devlet tarafından kontrol altına alınmasını ve üretim fazlasının önüne geçilmesini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.