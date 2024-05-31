Çiftçinin gözü ve kulağı TMO'nun açıklamasında

Güneş DOĞDU SOYLU

2024 ürünü buğday ve arpa hasadının başladığını, çiftçinin gözü ve kulağının artık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatlarında olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurul u Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Gaziantep Ticaret Borsası(GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, piyasada regülasyonu sağlayan TMO’nun en kısa süre içerisinde alım fiyatlarını açıklamasını beklediklerini söyledi.

Tarımın ülke ekonomileri için önemine değinen Tiryakioğlu, bacasız fabrika olarak kabul edilen ekonomilerde kalkınmanın temel taşını oluşturduğunu ifade etti. Tarımın, toplumların sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sürmesinde hayati önem taşıdığına işaret eden Tiryakioğlu; üreticinin desteklenmesi, üretime teşvik edilmesi ve verimliğin artırılmasına yönelik atılacak teknolojik adımların sektörün geleceğine yön vereceğini söyledi.

Türkiye’de bu sene gerçekleşmesi beklenen hububat üretimine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, bu yıl buğdayda yaklaşık 21 milyon tonluk bir rekoltenin beklendiğini dile getirdi. Türkiye’nin bazı bölgelerinde Nisan yağışlarının mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı kıraç bölgelerde kısmi rekolte düşüşlerinin olabileceğini aktaran Tiryakioğlu, genel tabloya bakıldığında ise bu sene bereketli ve verimli bir hasat sezonu beklediklerini kaydetti.