Çiftliğinin kapısını ‘sıfır atık’la sokak köpeklerine açtı

Başak Nur GÖKÇAM

Ülkemizde yılda 26 mil­yon ton gıda israf edili­yor. Bu miktarın önemli bir kısmı da otel ve gıda işletme­lerine düşüyor. Oranlara dünya verileri üzerinden baktığımız­da dünyada her yıl üretilen gıda miktarının 3’te 1’inin israf edil­diğini, bu israfın yüzde 40’ın­dan ise otel ve restoranların sorumlu olduğunu söyleyebi­liyoruz.

Bunun yanı sıra Türki­ye’de 4 milyona yakın da sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor ve bu köpeklerin de ne yazık ki büyük kısmı karnı aç dolanıyor. Söz konusu iki meseleyi yan ya­na getirdiğimizde, otel ve res­toranların sokak hayvanlarının yaşamı için kritik öneme sahip olduğu çok açık. Peki kaç otel bu meseleyi sahiplenip harekete geçiyor?..

Özellikle son aylarda Türki­ye’nin gündem başlıklarından biri de sokak köpeklerine yö­nelik çıkartılan yasa oldu fakat bu meseleye çözüm üreten çok az kişi veya işletmeye denk gel­dik. Geçtiğimiz gün ise tam da bu nedenle Kuşadası’nda hiz­met vermekte olan Charisma De Luxe Hotel’de idik. Çünkü otel, kendine ait çiftlik alanını 100 sokak köpeğine açtığını du­yurdu.

Herhangi sebeplerle so­kağa bırakılan köpeklere çiftli­ğinin kapısını açan Charisma De Luxe Hotel, bu köpeklerin bakımlarını, gerekli tedavileri­ni üstlendi ve onlar için bir ya­şam alanı oluşturdu. Yani so­kak hayvanlarına 5 yıldızlı bir barınak kurdu. İki ayrı toplum­sal soruna çözüm üreten otel, köpeklere sahip çıkarken otel­deki israfı önlemek adına da gı­da artıklarının ayrıştırılması­nı sağlayarak gıdaları çöpe git­mekten kurtardı.

100 sokak köpeğine ulaşılacak

Projeye ilişkin bilgi veren Charisma De Luxe Hotel Yöne­tim Kurulu Başkanı Halil İb­rahim Çevik, “190 dönümlük Çiftliğimizde 2 dönümlük ala­nı sokak hayvanlarımız için tahsis ettik. Onların orada ra­hatça yaşamaları, beslenmele­ri ve bakım görmeleri için alan­lar oluşturduk. 10 gün içinde başlanılan proje kapsamında ilk etapta 30 sokak köpeği ba­rınağa alındı. Kısa süre için­de barınaktaki köpek sayımız 100’e ulaşacak. Çiftlikte biri veteriner olmak üzere toplam­da 7 personelimiz bulunuyor.

Bu proje ile canlarımıza sahip çıkarken, otelimizdeki yemek­leri de günlük olarak köpekleri­mize ulaştıracağız. Böylece bü­yük bir israfın da önüne geçe­ceğiz. Otel olarak başladığımız bu projenin tüm meslektaşları­mıza ve iş insanlarına örnek ol­masını istiyoruz. Bu öncü proje ile sokak hayvanları problemi­nin önüne geçeceğimize inanı­yoruz. Amacımız bu projeyi çığ gibi büyütmek” dedi.

Projenin yasa döneminde gündeme geldiğini, öncesinde planlanmadığını belirten Halil İbrahim Çevik, “Şu da bir ger­çek ki biz zaten çiftliğimizde çoğunlukla 18-20 köpek bes­lerdik. Bazen bu köpekler yav­ruladığında onları sahiplendi­rirdik bazen kendimiz sahiple­nirdik. Fakat çiftlikteki köpek sayısı hiçbir zaman 10’un altına düşmedi.

Çiftlikte ayrıca kaz­lar, atlar, tavuklar da var. Ve ote­limizden her gün öğlen bir araç kalkar ve ayrıştırılan gıda artık­ları uygun koşullarla çiftliğe gö­türülürdü. Tabii çiftlikte yeti­şen meyve, sebze veya yumur­ta getirilebilecek ne varsa onlar da otelimize getirilir. Şimdi bu proje ile bu işi daha organize bir hale getirmiş olacağız. Şim­di kendi hayvanlarımız dışında gelen sokak köpeklerini de sa­hiplendik. Artık onlar da bizim hayvanlarımız. Zaten olması gereken de bu” diye konuştu.

“Küçük yatırımlarla bu meselenin altından kalkılır”

Bu köpeklerin büyük işlet­melere mali açıdan bir külfeti olmadığını belirten Çevik, “Biz 450 odalı bir oteliz ve burası için harcadığımız para söylen­meyecek kadar ufak tutarlar. Bizim gibi 10 otel bunu yapsa, bırakın Kuşadası’nı Aydın’da sahiplenilmeyen köpek kal­maz. Türkiye, büyük işletmele­rin olduğu bir ülke. Sadece otel­ler olarak düşünmeyelim bunu. Birçok büyük sektör temsilci­si var. Herkes elini taşın altına koysa, küçük yatırımlarla bu meselenin üstesinden çok ra­hat bir şekilde kalkarız” dedi.

Yavru ve küçük köpeklere ayrı alan hazırlandı

Köpeklerin sağlıktan bakı­ma kadar tüm ihtiyaçlarının çiftlikte karşılandığını belirten Halil İbrahim Çevik, “Barına­ğımız toplamda 3 alanda olu­şacak. Bunlardan 2 kısmını 10 gün içinde tamamladık. İlk kı­sımda yavru ve küçük köpekle­rimiz konaklayacak. Biraz da­ha büyük olanlar, ikinci alanda muhafaza edilecek. Daha sonra devreye girecek üçüncü alanda ise daha büyük köpekler kala­cak. Böylece birbirlerine zarar verme ihtimallerini de ortadan kaldıracağız” dedi.

“Sahiplendirme de yapacağız”

Barınakta bakımın yanı sıra ayrıca bir de sahiplendirme yaptıklarının bilgisini veren Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, “Bunun için bir sistem kurduk. Tüm odalarımıza barınağımızda bulunan köpeklerimizin fo­toğraflarına ulaşılabilen QR kodlar koyduk. Otelimizde konaklayan misafirlerimiz buradan köpekleri görerek sahiplenmek için başvuru yapabilecek. Ancak, her sa­hiplenmek isteyene de can­larımızı teslim edemeyiz. Gerçekten hayvan bakımını üstlenebilecek ve onları, ai­lelerinin bir parçası olarak kabul edecek kişilere can­larımızı teslim edeceğiz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

“Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz”

Gelecekte projeyi büyüt­mek istediklerini belirten Charisma De Luxe Otel Yö­netim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, “İmkanları­mız el verdiğince barınak­larımıza alacağımız köpek sayısını artıracağız. Burada da kamu ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Hal­kımızın köpeklerimizle buluşmasını sağlayacağız. Özellikle çocuklu ailelerin barınağımıza gelmesini istiyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.