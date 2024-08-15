Çiftliğinin kapısını ‘sıfır atık’la sokak köpeklerine açtı
Charisma De Luxe Hotel sokak köpeklerine sahip çıktı. Kendine ait çiftlikte 2 dönümlük alanı köpekler için hazırlayarak barınak haline getiren otel, her gün çıkan yemek artıklarını ayrıştırarak köpeklere ulaştırıyor. Hem israfı önleyen hem de sokak canlarımızı koruyan otel, kısa sürede 100 köpeğe ulaşacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu miktarın önemli bir kısmı da otel ve gıda işletmelerine düşüyor. Oranlara dünya verileri üzerinden baktığımızda dünyada her yıl üretilen gıda miktarının 3’te 1’inin israf edildiğini, bu israfın yüzde 40’ından ise otel ve restoranların sorumlu olduğunu söyleyebiliyoruz.
Bunun yanı sıra Türkiye’de 4 milyona yakın da sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor ve bu köpeklerin de ne yazık ki büyük kısmı karnı aç dolanıyor. Söz konusu iki meseleyi yan yana getirdiğimizde, otel ve restoranların sokak hayvanlarının yaşamı için kritik öneme sahip olduğu çok açık. Peki kaç otel bu meseleyi sahiplenip harekete geçiyor?..
Özellikle son aylarda Türkiye’nin gündem başlıklarından biri de sokak köpeklerine yönelik çıkartılan yasa oldu fakat bu meseleye çözüm üreten çok az kişi veya işletmeye denk geldik. Geçtiğimiz gün ise tam da bu nedenle Kuşadası’nda hizmet vermekte olan Charisma De Luxe Hotel’de idik. Çünkü otel, kendine ait çiftlik alanını 100 sokak köpeğine açtığını duyurdu.
Herhangi sebeplerle sokağa bırakılan köpeklere çiftliğinin kapısını açan Charisma De Luxe Hotel, bu köpeklerin bakımlarını, gerekli tedavilerini üstlendi ve onlar için bir yaşam alanı oluşturdu. Yani sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bir barınak kurdu. İki ayrı toplumsal soruna çözüm üreten otel, köpeklere sahip çıkarken oteldeki israfı önlemek adına da gıda artıklarının ayrıştırılmasını sağlayarak gıdaları çöpe gitmekten kurtardı.
100 sokak köpeğine ulaşılacak
Projeye ilişkin bilgi veren Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, “190 dönümlük Çiftliğimizde 2 dönümlük alanı sokak hayvanlarımız için tahsis ettik. Onların orada rahatça yaşamaları, beslenmeleri ve bakım görmeleri için alanlar oluşturduk. 10 gün içinde başlanılan proje kapsamında ilk etapta 30 sokak köpeği barınağa alındı. Kısa süre içinde barınaktaki köpek sayımız 100’e ulaşacak. Çiftlikte biri veteriner olmak üzere toplamda 7 personelimiz bulunuyor.
Bu proje ile canlarımıza sahip çıkarken, otelimizdeki yemekleri de günlük olarak köpeklerimize ulaştıracağız. Böylece büyük bir israfın da önüne geçeceğiz. Otel olarak başladığımız bu projenin tüm meslektaşlarımıza ve iş insanlarına örnek olmasını istiyoruz. Bu öncü proje ile sokak hayvanları probleminin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Amacımız bu projeyi çığ gibi büyütmek” dedi.
Projenin yasa döneminde gündeme geldiğini, öncesinde planlanmadığını belirten Halil İbrahim Çevik, “Şu da bir gerçek ki biz zaten çiftliğimizde çoğunlukla 18-20 köpek beslerdik. Bazen bu köpekler yavruladığında onları sahiplendirirdik bazen kendimiz sahiplenirdik. Fakat çiftlikteki köpek sayısı hiçbir zaman 10’un altına düşmedi.
Çiftlikte ayrıca kazlar, atlar, tavuklar da var. Ve otelimizden her gün öğlen bir araç kalkar ve ayrıştırılan gıda artıkları uygun koşullarla çiftliğe götürülürdü. Tabii çiftlikte yetişen meyve, sebze veya yumurta getirilebilecek ne varsa onlar da otelimize getirilir. Şimdi bu proje ile bu işi daha organize bir hale getirmiş olacağız. Şimdi kendi hayvanlarımız dışında gelen sokak köpeklerini de sahiplendik. Artık onlar da bizim hayvanlarımız. Zaten olması gereken de bu” diye konuştu.
“Küçük yatırımlarla bu meselenin altından kalkılır”
Bu köpeklerin büyük işletmelere mali açıdan bir külfeti olmadığını belirten Çevik, “Biz 450 odalı bir oteliz ve burası için harcadığımız para söylenmeyecek kadar ufak tutarlar. Bizim gibi 10 otel bunu yapsa, bırakın Kuşadası’nı Aydın’da sahiplenilmeyen köpek kalmaz. Türkiye, büyük işletmelerin olduğu bir ülke. Sadece oteller olarak düşünmeyelim bunu. Birçok büyük sektör temsilcisi var. Herkes elini taşın altına koysa, küçük yatırımlarla bu meselenin üstesinden çok rahat bir şekilde kalkarız” dedi.
Yavru ve küçük köpeklere ayrı alan hazırlandı
Köpeklerin sağlıktan bakıma kadar tüm ihtiyaçlarının çiftlikte karşılandığını belirten Halil İbrahim Çevik, “Barınağımız toplamda 3 alanda oluşacak. Bunlardan 2 kısmını 10 gün içinde tamamladık. İlk kısımda yavru ve küçük köpeklerimiz konaklayacak. Biraz daha büyük olanlar, ikinci alanda muhafaza edilecek. Daha sonra devreye girecek üçüncü alanda ise daha büyük köpekler kalacak. Böylece birbirlerine zarar verme ihtimallerini de ortadan kaldıracağız” dedi.
“Sahiplendirme de yapacağız”
Barınakta bakımın yanı sıra ayrıca bir de sahiplendirme yaptıklarının bilgisini veren Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, “Bunun için bir sistem kurduk. Tüm odalarımıza barınağımızda bulunan köpeklerimizin fotoğraflarına ulaşılabilen QR kodlar koyduk. Otelimizde konaklayan misafirlerimiz buradan köpekleri görerek sahiplenmek için başvuru yapabilecek. Ancak, her sahiplenmek isteyene de canlarımızı teslim edemeyiz. Gerçekten hayvan bakımını üstlenebilecek ve onları, ailelerinin bir parçası olarak kabul edecek kişilere canlarımızı teslim edeceğiz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.
“Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz”
Gelecekte projeyi büyütmek istediklerini belirten Charisma De Luxe Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, “İmkanlarımız el verdiğince barınaklarımıza alacağımız köpek sayısını artıracağız. Burada da kamu ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Halkımızın köpeklerimizle buluşmasını sağlayacağız. Özellikle çocuklu ailelerin barınağımıza gelmesini istiyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.