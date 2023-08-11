Çikolata üretiminde kriz büyüyor

Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunların, çikolata üretimini de etkiledi. Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda metrik ton başına 3 bin 160 ABD Doları ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. El Nino hava olayı sebebiyle bu yıl kakao üretiminde ciddi bir azalma söz konusu. Bu da çikolata fiyatlarının artışında etken bir sebep. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Hammadde tedariği zorlaşacağı için fiyat artışı söz konusu olabilir. Biz sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı politikalarımız ile çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sıcaklık artışları ve artan karbondioksit miktarı uzun vadede ürün kalitesinde ve üretim miktarında azalmalara sebep olabilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, enerji ve su verimliliğini artırmak için sürekli olarak fabrikalarındaki süreçleri gözden geçirip, geliştirdiklerini söyleyen Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Çikolata üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarik zinciri yönetimini titizlikle takip ederek, adil ticaret ve çiftçi destek programlarına odaklanıyoruz. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak, üretim süreçlerimizin çevresel etkisini minimize etmeye çalışıyoruz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini de geliştirerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekliyoruz” diye konuşan Yıldız “Amacımız, lezzetli çikolatalarımızı üretirken çevreye duyarlılık göstermek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek” dedi.

“Ürünlerin ambalajlarını büyüttük”

Yüksek enflasyon ve iklim krizi sebebiyle artan maliyetler karşısında çikolata firmalarının paket küçültmeye gidecekleri söylentilerine karşı, Patiswiss markasının paket küçültmeye gitmeyeceğini belirten CEO Elif Asli Yıldız: “Kesinlikle böyle bir planımız bulunmuyor. Müşterilerimizin talebi hep “Keşe hiç bitmese, paket daha büyük olsa” yönünde. Biz de müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve taleplere bu doğrultuda cevap veriyoruz” dedi. “Ürünlerimizin ambalajlarını küçültmek yerine büyüttük” diye konuşan Yıldız: “Bizim önceliğimiz, müşterilerimizin çikolatalarımızın keyfini kesintisiz bir şekilde yaşamasını sağlamak” dedi.