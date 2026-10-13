Çinli atağa kalktı, Avrupalı tekrar sahaya indi

Otomotiv endüstrisinin önemli buluşmaların­dan Paris Otomobil Fu­arı, Fransa’nın başkenti Paris’te kapılarını açtı. Bu yıl 91’inci gerçekleşen fuara 60’tan fazla marka katıldı. Toplam katılımcı sayısı da 100’ü aştı. Otomobil­lerin yanı sıra enerji, şarj altya­pısı, otomotiv teknolojileri, te­darik sanayisi ve yeni mobilite çözümleri de dikkat çekti. Özel­likle yeni konseptler Paris’te fu­arın ana teması oldu.

Bu yıl fu­arın gündemini yalnızca yeni modeller oluşturmadı. Aksine birçok marka mevcut modelle­rini sergiledi. Çinli markaların Avrupa’da büyüyen varlığıyla birlikte Avrupalı üreticiler bir anlamda fuara geri döndü. Daha önceki yıllarda neredeyse Çinli markaların fuardaki çoğunluğu dikkat çekiyordu. Ayrıca Çinli markaların katılımı, 2024’teki organizasyona kıyasla iki katı­na çıkarak yaklaşık 20’ye yük­seldi. Ama bu sefer Avrupalılar da Paris’teki fuara ‘Fransız Kal­madı’. Çinli üreticiler bu yıl fu­arda katılımcıların yaklaşık üç­te birini oluşturdu.

Fransızlar kendi evinde

Paris’teki en önemli deği­şimlerden biri, otomobil fuar­larının işlevinin farklılaşması. Geçmişte üreticilerin en iddia­lı yeni modellerini ilk kez dün­ya kamuoyuna gösterdiği, tasa­rım ve teknoloji yarışını sahne­ye taşıdığı fuar, bugün Çinliler sayesinde daha geniş bir reka­bet alanına dönüştü. Markalar artık yalnızca yeni bir otomobi­li tanıtmakla kalmadı. Mevcut ürün gamlarını, elektrikli araç stratejilerini, fiyat politikala­rını ve farklı pazarlara yönelik büyüme hedeflerini de sergile­meye fuarlarda başladı.

Çinli üreticilerin son yıllarda ulusla­rarası otomobil fuarlarında gi­derek artan görünürlüğü de bu dönüşümün önemli parçala­rından biri. Buna kar­şın Paris’in 2026 edisyonunda Renault, Peuge­ot, Citroën, DS Automobiles ve Stellantis’in diğer markalarıy­la birlikte Alman ve diğer Avru­palı üreticilerin güçlü katılımı dikkat çekti. Avrupa'nın köklü markaları, kendi pazarlarında giderek büyüyen Çin rekabeti­ne karşı yeni model hamlelerini ve elektrikli araç yatırımlarını öne çıkarıyor.

Fransız markalar da önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara tam kadro katılım gösterdi. Renault Grubu; Rena­ult, Alpine ve Dacia markalarıy­la fuarda yer aldı. Stellantis ça­tısı altında ise Peugeot, Citroën ve DS Automobiles gibi Fransız kökenli markaların yanı sıra Fi­at, Alfa Romeo, Lancia, Opel ve Çinli ortağı Leapmotor da aynı çatı altında sergilendi.

Almanlar da desteğe geldi

Avrupa’nın önde gelen oto­mobil üreticileri de ürün gam­larını genişletme ve elektrikli araçlara yönelik ilgiyi artırma hedefiyle Paris’te sahne aldı. Volkswagen’in yeni elektrik­li ID. Tiguan modelinin dünya prömiyeri, fuarın önemli tanı­tımlarından biri oldu. Marka­nın ID. ailesinin tamamını ser­gilemesi ve ID. Polo GTI ile ID.3 GTI modellerini öne çıkarması, elektrikli araçlarda performans ve erişilebilirliği tek çatı altın­da sunmayı amaçlıyor. Merce­des-Benz ise CLA, VLE, GLC, GLB, GLA ve AMG GT Coupé 4 Doors modellerini fuardaki ye­ni ürünleri arasında sergiledi. Böylece Almanlar da uzman ol­dukları otomotiv endüstrisini Çinlilere bırakmak istemedik­lerini bir kez daha gösterdi.

Geleceğin konspet ürünleri dikkat çekti

Renault cephesinde elektrikli gelecek ile markanın geçmişinden beslenen tasarım anlayışı bir arada sunuluyor. E-Space Concept, elektrikli dönemde aile yolculuklarına ve geniş iç mekân kullanımına yönelik bir gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Elektrikli Renault 8 Gordini Concept, markanın sportif geçmişini yeniden yorumlarken Renault 4 JP4x4 Concept, dört tekerlekten çekişli elektrikli yapısıyla daha maceracı bir kullanım fikrini öne çıkarıyor.

Alpine, Paris Otomobil Fuarı’nda markanın ikonik modellerinden Alpine A310’dan ilham alan A310 VISION konsept otomobilini tanıttı. Markanın Twingo E-Tech elektrikli modeli de fuarda yerini aldı. Dacia ise erişilebilir otomobil stratejisini yeni modeller üzerinden güçlendirmeyi hedefliyor. Markanın yeni elektrikli Spring modeliyle birlikte elektrifikasyon seçeneklerini genişletecek. Türkiye’de üretilen Striker da fuarın dikkat çeken modellerinden oldu.

Daha ulaşılabilir şehir otomobilleri

Peugeot’nun yeni 308 ve 408 modelleri ile E-208 GTi, Citroën’in geçmişinden izler taşıyan elektrikli 2CV konsepti, DS N°7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma ve Opel Corsa GSE grubun öne çıkan otomobilleri arasında bulunuyor. Ayrıca Peugeot RCZ’nin konsepti de dikkat çeken modeller arasında yerini aldı. Leapmotor’un B03 modelinin Avrupa’da ilk kez sergilenmesi de aynı platformdaki iş birliklerinin geldiği en yakın noktayı Paris’te gözler önüne serdi.

Özellikle elektrikli Citroën 2CV konsepti, erişilebilir elektrikli otomobil tartışması açısından önem taşıyor. Stellantis, markanın tarihî modelinden esinlenen bu çalışmayla elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelere ulaşabileceği bir sınıfa yönelik mesajı da var. Daha ulaşılabilir şehir otomobilleri. Buradaki temel mesele yalnızca elektrikli otomobil üretmek değil; maliyetleri düşürerek daha uygun fiyatlı araçlar sunabilmek.

Çinli markalar sayıyı ikiye katladı

Çinli üreticilerin Paris’teki varlığı, Avrupa pazarına yönelik uzun vadeli planlarının somut göstergelerinden biri. BYD, Denza, Xpeng, Chery, Omoda ve Jaecoo, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Changan, AITO, GAC ve Forthing gibi markalar fuarın dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı. Çinlilerin agresif fiyat politikaları, Avrupalı markaları daha erişilebilir elektrikli modeller geliştirmeye yöneltti. Stellantis’in uygun fiyatlı elektrikli otomobillere odaklanması, Renault’nun elektrikli şehir otomobili yaklaşımı ve VW'nin yeni modelleri öne çıkıyor.

Fransa da BYD’nin yatırım listesinde, Türkiye beklemede

Türkiye’de uzun bir süredir yatırım arifesinde olan BYD'nin üst düzey yöneticisi Stella Li, Fransa'nın yeni fabrika yatırımı için listelerinde olduğunu açıkladı. Avrupa'da ikinci ve üçüncü fabrikaları açmayı hedeflediklerini de belirten Li, Manisa fabrikasının son durumuna ilişkin sorumuzu , “Diğer ülkelerdeki gelişmeleri de sabırsızlıkla bekliyoruz” cevabını verdi.

Bursa ve İzmit’te üretilen modeller Avrupa sahnesinde

Fuarda Türkiye’nin otomotiv üretimindeki gücünü gösteren modeller de dikkat çekiyor. Renault Clio, Renault Duster, Dacia Striker ve Hyundai Bayon, Türkiye’deki üretim altyapısının Avrupa otomotiv endüstrisindeki stratejik önemini ortaya koyuyor.

Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretilen Clio ailesi ve RDuster’ın yanı sıra, üretim programında yer alan Dacia Striker da Türkiye’nin ihracat odaklı otomotiv üretiminde üstlendiği rolü güçlendiriyor. Özellikle Striker, Dacia’nın ürün gamını genişletirken Bursa’nın yeni nesil modeller açısından önemini artıracak. Hyundai Bayon ise İzmit’te üretilerek başta Avrupa olmak üzere farklı pazarlara ihraç ediliyor.