Çinli atağa kalktı, Avrupalı tekrar sahaya indi
Paris Otomobil Fuarı, Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyüme hedefleriyle Avrupalı markaların karşı hamlelerini aynı sahnede buluşturdu. Çinli markaların sayısı 2024’e göre ikiye katlanırken; Renault, Stellantis ve Volkswagen başta olmak üzere Avrupalı üreticiler yeni modelleri ve elektrikli otomobil stratejileriyle rekabete ağırlığını koydu. Fuarda Türkiye’de üretilen modeller öne çıktı.
Otomotiv endüstrisinin önemli buluşmalarından Paris Otomobil Fuarı, Fransa’nın başkenti Paris’te kapılarını açtı. Bu yıl 91’inci gerçekleşen fuara 60’tan fazla marka katıldı. Toplam katılımcı sayısı da 100’ü aştı. Otomobillerin yanı sıra enerji, şarj altyapısı, otomotiv teknolojileri, tedarik sanayisi ve yeni mobilite çözümleri de dikkat çekti. Özellikle yeni konseptler Paris’te fuarın ana teması oldu.
Bu yıl fuarın gündemini yalnızca yeni modeller oluşturmadı. Aksine birçok marka mevcut modellerini sergiledi. Çinli markaların Avrupa’da büyüyen varlığıyla birlikte Avrupalı üreticiler bir anlamda fuara geri döndü. Daha önceki yıllarda neredeyse Çinli markaların fuardaki çoğunluğu dikkat çekiyordu. Ayrıca Çinli markaların katılımı, 2024’teki organizasyona kıyasla iki katına çıkarak yaklaşık 20’ye yükseldi. Ama bu sefer Avrupalılar da Paris’teki fuara ‘Fransız Kalmadı’. Çinli üreticiler bu yıl fuarda katılımcıların yaklaşık üçte birini oluşturdu.
Fransızlar kendi evinde
Paris’teki en önemli değişimlerden biri, otomobil fuarlarının işlevinin farklılaşması. Geçmişte üreticilerin en iddialı yeni modellerini ilk kez dünya kamuoyuna gösterdiği, tasarım ve teknoloji yarışını sahneye taşıdığı fuar, bugün Çinliler sayesinde daha geniş bir rekabet alanına dönüştü. Markalar artık yalnızca yeni bir otomobili tanıtmakla kalmadı. Mevcut ürün gamlarını, elektrikli araç stratejilerini, fiyat politikalarını ve farklı pazarlara yönelik büyüme hedeflerini de sergilemeye fuarlarda başladı.
Çinli üreticilerin son yıllarda uluslararası otomobil fuarlarında giderek artan görünürlüğü de bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Buna karşın Paris’in 2026 edisyonunda Renault, Peugeot, Citroën, DS Automobiles ve Stellantis’in diğer markalarıyla birlikte Alman ve diğer Avrupalı üreticilerin güçlü katılımı dikkat çekti. Avrupa'nın köklü markaları, kendi pazarlarında giderek büyüyen Çin rekabetine karşı yeni model hamlelerini ve elektrikli araç yatırımlarını öne çıkarıyor.
Fransız markalar da önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara tam kadro katılım gösterdi. Renault Grubu; Renault, Alpine ve Dacia markalarıyla fuarda yer aldı. Stellantis çatısı altında ise Peugeot, Citroën ve DS Automobiles gibi Fransız kökenli markaların yanı sıra Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel ve Çinli ortağı Leapmotor da aynı çatı altında sergilendi.
Almanlar da desteğe geldi
Avrupa’nın önde gelen otomobil üreticileri de ürün gamlarını genişletme ve elektrikli araçlara yönelik ilgiyi artırma hedefiyle Paris’te sahne aldı. Volkswagen’in yeni elektrikli ID. Tiguan modelinin dünya prömiyeri, fuarın önemli tanıtımlarından biri oldu. Markanın ID. ailesinin tamamını sergilemesi ve ID. Polo GTI ile ID.3 GTI modellerini öne çıkarması, elektrikli araçlarda performans ve erişilebilirliği tek çatı altında sunmayı amaçlıyor. Mercedes-Benz ise CLA, VLE, GLC, GLB, GLA ve AMG GT Coupé 4 Doors modellerini fuardaki yeni ürünleri arasında sergiledi. Böylece Almanlar da uzman oldukları otomotiv endüstrisini Çinlilere bırakmak istemediklerini bir kez daha gösterdi.
Geleceğin konspet ürünleri dikkat çekti
Renault cephesinde elektrikli gelecek ile markanın geçmişinden beslenen tasarım anlayışı bir arada sunuluyor. E-Space Concept, elektrikli dönemde aile yolculuklarına ve geniş iç mekân kullanımına yönelik bir gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Elektrikli Renault 8 Gordini Concept, markanın sportif geçmişini yeniden yorumlarken Renault 4 JP4x4 Concept, dört tekerlekten çekişli elektrikli yapısıyla daha maceracı bir kullanım fikrini öne çıkarıyor.
Alpine, Paris Otomobil Fuarı’nda markanın ikonik modellerinden Alpine A310’dan ilham alan A310 VISION konsept otomobilini tanıttı. Markanın Twingo E-Tech elektrikli modeli de fuarda yerini aldı. Dacia ise erişilebilir otomobil stratejisini yeni modeller üzerinden güçlendirmeyi hedefliyor. Markanın yeni elektrikli Spring modeliyle birlikte elektrifikasyon seçeneklerini genişletecek. Türkiye’de üretilen Striker da fuarın dikkat çeken modellerinden oldu.
Daha ulaşılabilir şehir otomobilleri
Peugeot’nun yeni 308 ve 408 modelleri ile E-208 GTi, Citroën’in geçmişinden izler taşıyan elektrikli 2CV konsepti, DS N°7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma ve Opel Corsa GSE grubun öne çıkan otomobilleri arasında bulunuyor. Ayrıca Peugeot RCZ’nin konsepti de dikkat çeken modeller arasında yerini aldı. Leapmotor’un B03 modelinin Avrupa’da ilk kez sergilenmesi de aynı platformdaki iş birliklerinin geldiği en yakın noktayı Paris’te gözler önüne serdi.
Özellikle elektrikli Citroën 2CV konsepti, erişilebilir elektrikli otomobil tartışması açısından önem taşıyor. Stellantis, markanın tarihî modelinden esinlenen bu çalışmayla elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelere ulaşabileceği bir sınıfa yönelik mesajı da var. Daha ulaşılabilir şehir otomobilleri. Buradaki temel mesele yalnızca elektrikli otomobil üretmek değil; maliyetleri düşürerek daha uygun fiyatlı araçlar sunabilmek.
Çinli markalar sayıyı ikiye katladı
Çinli üreticilerin Paris’teki varlığı, Avrupa pazarına yönelik uzun vadeli planlarının somut göstergelerinden biri. BYD, Denza, Xpeng, Chery, Omoda ve Jaecoo, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Changan, AITO, GAC ve Forthing gibi markalar fuarın dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı. Çinlilerin agresif fiyat politikaları, Avrupalı markaları daha erişilebilir elektrikli modeller geliştirmeye yöneltti. Stellantis’in uygun fiyatlı elektrikli otomobillere odaklanması, Renault’nun elektrikli şehir otomobili yaklaşımı ve VW'nin yeni modelleri öne çıkıyor.
Fransa da BYD’nin yatırım listesinde, Türkiye beklemede
Türkiye’de uzun bir süredir yatırım arifesinde olan BYD'nin üst düzey yöneticisi Stella Li, Fransa'nın yeni fabrika yatırımı için listelerinde olduğunu açıkladı. Avrupa'da ikinci ve üçüncü fabrikaları açmayı hedeflediklerini de belirten Li, Manisa fabrikasının son durumuna ilişkin sorumuzu , “Diğer ülkelerdeki gelişmeleri de sabırsızlıkla bekliyoruz” cevabını verdi.
Bursa ve İzmit’te üretilen modeller Avrupa sahnesinde
Fuarda Türkiye’nin otomotiv üretimindeki gücünü gösteren modeller de dikkat çekiyor. Renault Clio, Renault Duster, Dacia Striker ve Hyundai Bayon, Türkiye’deki üretim altyapısının Avrupa otomotiv endüstrisindeki stratejik önemini ortaya koyuyor.
Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretilen Clio ailesi ve RDuster’ın yanı sıra, üretim programında yer alan Dacia Striker da Türkiye’nin ihracat odaklı otomotiv üretiminde üstlendiği rolü güçlendiriyor. Özellikle Striker, Dacia’nın ürün gamını genişletirken Bursa’nın yeni nesil modeller açısından önemini artıracak. Hyundai Bayon ise İzmit’te üretilerek başta Avrupa olmak üzere farklı pazarlara ihraç ediliyor.