Neova’dan avantajlı prim sunan yeni kasko ürünü

Neova Sigorta Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen, müşteri beklentilerinin her geçen gün daha fazla çeşitlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Tüm sigorta ürünlerinde olduğu gibi kaskoda da müşteriler kapsamlı teminatların yanı sıra kendi kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına uygun seçenekler de bekliyor. NeoServis Tercih Kasko ile müşterilerimize anlaşmalı özel servislerde sunulan hizmetlerden avantajlı primlerle yararlanabilecekleri bir alternatif sunuyoruz. Bu ürün kapsamında müşterilerimiz, Neova Sigorta’nın teminat ve hizmet standartları çerçevesinde anlaşmalı özel servislerde sunulan onarım hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ürün geliştirme yaklaşımımızda önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak güvenilir hizmet sunan çözümler geliştirmek.” dedi.