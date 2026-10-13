Kırsaldaki girişimci yeni pazarlara açılıyor
Trendyol ve UNDP iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi, 10 bini aşkın kişiye ulaşırken 29 üreticinin 500’den fazla ürünü dijital mağazada satışa sunuldu. Konya Yarma’da açılan altıncı Dijital Merkezle kadın girişimcilerin, kooperatiflerin ve yerel üreticilerin pazara erişimi desteklenecek.
Nesrin KOÇASLAN
Kırsal kalkınmada üretimin yanı sıra dijital becerilerin geliştirilmesi, kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve yerel ürünlerin pazara erişiminin güçlendirilmesi de önem kazanıyor. Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi, dijital ticaret olanaklarını kırsal bölgelere taşıyarak üreticilerin ekonomik faaliyetlerini geliştirmeyi ve bölge halkının dijital yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Ekim 2022’de başlayan proje kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaşılırken, Yarının Köyleri Butiği’nde 29 üreticinin 500’den fazla ürünü tüketicilerle buluşuyor.
Projenin altıncı Dijital Merkezi, Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi’nde açıldı. Adana Kürkçüler, İzmir Ulamış, Diyarbakır Bağıvar, Sakarya Taraklı ve Denizli İnceler’in ardından faaliyete geçen merkezde, yerel üreticilerin ve kooperatiflerin ürün geliştirme, markalaşma ve dijital satış kanallarını kullanma kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Soğuksu’da ise Dijital Merkez’in kurulum ve renovasyon çalışmaları sürüyor. Soğuksu merkezinin 2026 yılı sonuna kadar açılmasıyla proje kapsamındaki Dijital Merkez sayısının yediye çıkarılması planlanıyor.
Kadın girişimciye pazara erişim desteği
Yarının Köyleri Projesi’nde üreticilere dijital araçların kullanımı konusunda eğitim verilirken ürünlerin markalaşması, ambalajlanması, fotoğraflanması ve çevrim içi kanallarda satışa hazırlanması için de destek sağlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan üreticiler, girişimciler ve kooperatifler Yarının Köyleri Butiği üzerinden ürünlerini satışa sunabiliyor. Türkiye genelindeki müşterilerin yanı sıra e-ihracat aracılığıyla başta Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazarlarına ulaşma olanağı da bulunuyor.
Kadın girişimciler ve kooperatifler için sağlanan komisyon indirimleri, satış kanallarına erişimin maliyetini azaltmayı amaçlıyor. Girişimci kadınlara süre sınırı olmaksızın 200 bin TL ciroya ulaşana kadar yüzde 80 komisyon indirimi yapılıyor. Kadın kooperatiflerine ise 31 Ocak 2027’ye kadar yüzde 0 (sıfır), 31 Ağustos 2030’a kadar yüzde 1 komisyon desteği veriliyor. Butiğe katılan satıcılara ambalaj malzemesi ve influencer desteği gibi ayni destekler de sunulabiliyor.
Kırsal kalkınma yerel iş birlikleriyle desteklenecek
Konya Yarma Dijital Merkezi’nin faaliyetleri, bölgenin üretim yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan yol haritası doğrultusunda yürütülecek. Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi’nin yerel paydaşları arasında bulunduğu merkezde tarımsal ürünlerin, zanaatların ve el sanatlarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ile dijital satış kanallarına erişim üzerinde durulacak.
Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, teknolojinin ve e-ticaretin sunduğu olanakların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Yarının Köyleri Projesi’ni bu anlayışla hayata geçirdiklerini söyledi. Altıncı Dijital Merkezin Konya Yarma’da açılmasıyla projenin farklı bölgelere yayılmaya devam ettiğini ifade eden Şahin, merkezlerin faaliyetlerini bulundukları bölgelerin ihtiyaçları ve yerel değerleri doğrultusunda şekillendirdiklerini kaydetti.
Şahin, projenin etkisini artırmak amacıyla faaliyetleri dijital merkezlerin bulunduğu şehirlerin dışına da taşımayı hedeflediklerini belirterek, bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaştıklarını dile getirdi.
Yarma’da da üreticilerin ürünlerini geliştirmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve çocuklarla gençlerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Şahin, merkezin hayata geçirilmesinde UNDP ve yerel paydaşlarla yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Trendyol ve yerel paydaşlarla yürüttükleri çalışmalarda dijital becerileri, teknolojiyi ve ekonomik fırsatları kırsalda yaşayanlara yaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
Merino, yerel üreticilerin üretim, markalaşma ve pazarlama süreçlerinde dijital araçları kullanarak daha geniş pazarlara erişimlerini desteklemek istediklerini ifade etti. Konya’nın da projeye katılmasıyla yerel potansiyelin dijital ekonomiyle buluşturulmasına yönelik çalışmaların genişlediğini kaydetti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Yarma Dijital Merkezi’nin kırsal kalkınmayı teknolojiyle buluşturan bir adım olduğunu belirterek, gençlerin yaşadıkları yerde geleceklerini kurabilmelerini, kadınların emeklerinin dijital pazarlarda değer bulmasını ve çiftçilerin teknolojik olanaklardan yararlanarak daha verimli üretim yapabilmelerini amaçladıklarını söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Özütok, yerel değerlerin daha geniş kitlelerle buluşturulması ve yeni nesillerin dijital dünyanın sunduğu imkânlardan yararlanması açısından merkezin önem taşıdığını ifade etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise amaçlarının yalnızca ürün ortaya çıkarmak olmadığını belirterek, emeğin değere, yerel üretimin markaya ve markanın sürdürülebilir ekonomik katkıya dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.
Çocuklar ve gençler de projenin parçası
Yarının Köyleri’nin sosyal kalkınma boyutunda çocukların, gençlerin ve üretici olmayan bölge sakinlerinin dijital becerilerinin geliştirilmesi de yer alıyor. Dijital merkezlerde temel bilgisayar kullanımı, dijital etik, siber güvenlik, yapay zekâ, kodlama, robotik, 3D modelleme ve STEM alanlarında eğitimler düzenleniyor. Bölge halkına ise dijital okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijital şiddet farkındalığı, kırsal sürdürülebilirlik ve sivil katılım başlıklarında eğitimler sunuluyor. Evinde yeterli teknolojik donanımı bulunmayan çocuklar ve gençler de merkezlerdeki bilgisayarlardan okul ödevleri ve projeleri için yararlanabiliyor.