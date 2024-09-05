Citrix Türkiye’de bağımsız bir bölgede çalışacak
Orta Doğu veya Doğu Avrupa bölgelerinin bir parçası olarak hizmet veren Citrix Türkiye, 2024 yılı sonu itibarıyla bağımsız bir bölge olarak hizmetlerini sürdürecek. Kurumsal yazılım sektöründe 25 yılı aşkın teknik ve satış yönetimi deneyimi olan Sevi Tüfekçi Karahallı’nın Citrix Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasıyla yerel ekibin ve iş ortaklıklarının daha da güçlenmesi, kısa sürede kazandığı olumlu büyüme ivmesinin artması planlanıyor.
Hayati ARIGAN
Şirket bu yeni dönemde yapacağı ek yatırımlarla öncelikle teknik ve satış kadrosunu kısa sürede yüzde 30 civarında artırarak daha da büyümeyi ve çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.
“Türkiye, stratejik bir öneme sahip”
Cloud Software Group Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pierpaolo Taliento, “Citrix, dünya genelinde Türkiye de dâhil 50’den fazla ofisi ve 10 bine yakın çalışanıyla kurumların dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandıran ve güvenli çalışma çözümleri sunan global bir liderdir. Citrix Türkiye’nin 2024 sonu itibarıyla bağımsız bir bölge olarak hizmet verecek olması, ülkeye verdiğimiz önemin de bir göstergesi. Türkiye, dijital dönüşümde yakaladığı ivme ve bu alandaki güçlü pazar potansiyeli ile bizim için stratejik bir öneme sahip. Ek yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmaya hazırız. Citrix Türkiye’nin teknik ve operasyonel uzmanlığı ile ülkenin dijital dönüşümüne liderlik etmeye ve çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaya kararlıyız” dedi.
2029’a kadar 2 kat büyüme hedefi
Citrix Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Sevi Tüfekçi Karahallı ise küresel çapta 2029 yılına kadar iki kat büyümeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye’de son yıllarda atılan yerli ve milli üretim hamlelerin tamamen desteklediklerinin altını çizdi.