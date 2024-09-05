Citrix Türkiye’de bağımsız bir bölgede çalışacak

Hayati ARIGAN

Şirket bu yeni dönemde yapacağı ek ya­tırımlarla öncelikle teknik ve satış kadrosunu kısa sürede yüzde 30 civarında artırarak daha da büyümeyi ve çok da­ha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

“Türkiye, stratejik bir öneme sahip”

Cloud Software Group Do­ğu Avrupa, Orta Doğu ve Af­rika Başkan Yardımcısı Pier­paolo Taliento, “Citrix, dün­ya genelinde Türkiye de dâhil 50’den fazla ofisi ve 10 bine yakın çalışanıyla kurumların dijital dönüşüm yolculukları­nı hızlandıran ve güvenli ça­lışma çözümleri sunan glo­bal bir liderdir. Citrix Türki­ye’nin 2024 sonu itibarıyla bağımsız bir bölge olarak hiz­met verecek olması, ülkeye verdiğimiz önemin de bir gös­tergesi. Türkiye, dijital dönü­şümde yakaladığı ivme ve bu alandaki güçlü pazar potansi­yeli ile bizim için stratejik bir öneme sahip. Ek yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle Tür­kiye pazarındaki konumu­muzu daha da sağlamlaştır­maya hazırız. Citrix Türki­ye’nin teknik ve operasyonel uzmanlığı ile ülkenin dijital dönüşümüne liderlik etmeye ve çok daha geniş bir müşte­ri kitlesine ulaşmaya kararlı­yız” dedi.

2029’a kadar 2 kat büyüme hedefi

Citrix Türkiye’nin yeni Ge­nel Müdürü Sevi Tüfekçi Ka­rahallı ise küresel çapta 2029 yılına kadar iki kat büyüme­yi hedeflediklerini belirterek, Türkiye’de son yıllarda atılan yerli ve milli üretim hamlele­rin tamamen destekledikle­rinin altını çizdi.