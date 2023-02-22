Çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacı DeFacto’dan

DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez, “Depremin en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız üzerinde oldu” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile DeFacto arasında yapılan protokol gereğince, deprem bölgesinde bakanlığın himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca DeFacto karşılayacak.

Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplantı salonunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin ve DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez tarafından imzalandı.

Musa Şahin, büyük bir felaketin yaralarının sarılması için Türkiye’deki her bireyin her müessesenin içtenlikle katkı vermek istediğini görmenin büyük mutluluk olduğunu söyledi. Şahin, “Aynı duyarlılıkla hareket eden DeFacto ile çocuklarımız için bir protokol imzaladık.

Biz, çocuklarımızın yaşadığı travmayı azaltabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmada vatandaş ve kurumların katkısını çocuklarımız açısından çok değerli buluyoruz. Onlar adına, bu yarayı sarmak için katkı sunan herkese ve DeFacto’ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

“Gece gündüz çalışacağız”

DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Sönmez, yaşanan deprem felaketini ilk andan itibaren derin bir üzüntü ile takip ettiklerini söyledi. İlk aşamada hızla bölgelere destek sağladıklarını, hemen ardından da uzun soluklu ve sürdürülebilir bir projeyi hayata geçirmek için aksiyon aldıklarını belirten Sönmez, şunları söyledi: "Devletimiz, vatandaşlarımız, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları, hepimiz bu hasarı onarmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz.

Depremin en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız üzerinde oldu. Belki bir ömür sürecek onlar için onarım. Deprem nedeniyle ailelerini, evlerini kaybeden çocuklarımız için harekete geçtik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde koruma altına alınan çocuklarımızın bir yıl boyunca tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek kurma ve umutlarını yeniden inşa etme sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz.