Demir-çelik ürünlerinde gümrük vergisi ertelendi

Alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin 28 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenen, 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi öngörülen gümrük vergisinde uygulama 1 Nisan'a ertelendi.

Resmi Gazete'nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin menşe ülkelerine göre düzenlenen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi 1 Nisan olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Ocak tarihli ithalat rejimi kararı kapsamında, 7208 ile 7212 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ile 7225 ve 7226 sayılı GTİP'leri arasında yer alan alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin gümrük vergileri, menşe ülkelerine göre yüzde 0 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda düzenlenmişti. Kararla düzenlenen gümrük vergisi oranlarının kararın yayımını izleyen 30. gün yürürlüğe girmesi hedeflenmişti.

Söz konusu kararın dip notlarında ise bazı üretim tesisleri için bu gümrük vergilerinin geçici bir süre yüzde 13 ve yüzde 15 olarak uygulanarak nihai kullanım hükümlerine tabi olması kararlaştırılmıştı.