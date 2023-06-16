"Deprem bölgesine daha etkin teşvikler bekliyoruz"

Ziya İPEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle büyük yıkım yaşanan şehirlerin ekonomik anlamda ayağa kaldırılmasına yönelik yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesini isteyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, teşvik programlarının zamanında hayata geçirilmemesi halinde sanayici ve iş insanlarının bölgeden göç edebilecekleri uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş'ın bir sanayi kenti olduğunu anımsatan Buluntu, şehrin Türkiye’nin pamuk ipliği ihtiyacının yüzde 55’ini, çelik üretiminin yüzde 40’ını karşıladığını bildirdi. Şehir ekonomisine yön veren dinamizm sağlayan sektörlerin; tekstil, metal mutfak eşyası, gıda, kâğıt sanayi ve kuyumculuk olduğunu anımsatan Buluntu, "İlimiz, sanayi kültürüne sahip, artık depremsellik riski düşük, büyüme potansiyeli yüksek, limanlara ve dolayısıyla hammaddeye yakın, işsizlik ve suç oranı düşük" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın her yönüyle gelişime açık ve potansiyeli yüksek bir şehir olduğuna dikkat çeken Buluntu, şöyle devam etti: "Sektörel çeşitliliği önemsiyoruz. Bununla alakalı 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler öncesi de ciddi çalışmalarımız vardı.

Fakat deprem sonrası bu çalışmalar sanayimizdeki yıkım nedeniyle sekteye uğradı. Önümüzdeki yıllarda yine lokomotif üreticisi olduğumuz alanlarda çok daha fazla çalışıp, güzel bir ihracat hamlesi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." Kahramanmaraş'ın bir tekstil şehri olduğunu aktaran Buluntu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerji indirimi ve desteği istiyoruz. Özellikle iş dünyasının beklentisi 5084 Sayılı Kanun maddesinin Kahramanmaraş’a uygulanması.

Şayet bu kanun uygulanırsa bölgedeki iş insanlarımızda bir nebze rahat nefes alabilecek. Kanun, vergi ve sigorta prim teşviki ve enerji desteği gibi önemli avantajlar içeriyor. Son ihracat rakamlarına baktığımızda deprem bölgesi içinde en fazla etkilenen ilin haliyle Kahramanmaraş olduğunu görüyoruz.

Bölgenin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinin yer aldığı kentte yaraların sarılması, hasarın onarılması, rekabet gücünün artması, sosyal ve ekonomik anlamda devamlılığının sağlanabilmesi için iş dünyasından gelen talepleri ilgili mercilere iletiyoruz. Mevcut durum göz önünde bulundurularak, çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor.

Hem iş gücünün hem de şehirdeki ticari döngünün devam etmesi adına, ilk etapta işyerleri zarar gören KOBİ-esnaf-genç ve kadın girişimci grubuna maddi katkı sunmak oldukça faydalı olacaktır. Özellikle işletme sermayesi kalmamış, işyeri yıkılmış, işyeri için kritik öneme sahip makine, bilgisayar, tıbbi cihaz ve diğer kritik önemdeki demirbaşlarını yitirmiş olan işletmecilere kalkınma ve göçü durdurma amaçlı maddi hibe desteği sağlanmalıdır."