Deprem bölgesine gönüllü olarak giden işçiler işten atıldı iddiası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ile, yurdun dört bir yanından birçok vatandaş yardıma koştu. Gönüllü olarak bölgeye giden vatandaşlar birçok kişinin de hayatını kurtardı.

Ancak deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işten atıldığı iddia edildi.

Birçok işçi de işi bıraktı

İnşaat İşçileri (İnşaat-İş) Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işten çıkarılan işçilerin santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.

Birçok işçinin de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktığı aktarıldı.

Deprem bölgesine gönüllü olarak giden otuz Akkuyu Nükleer Santral işçisi işten atıldı.

İşten çıkarılan işçiler, santral önünde eyleme geçti. Birçok işçi de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktı. pic.twitter.com/3x7jr70HbC — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) February 22, 2023







