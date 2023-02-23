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Deprem bölgesine gönüllü olarak giden işçiler işten atıldı iddiası

İnşaat İşçileri Sendikası, deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işten atıldığını iddia etti. İşçilerin, santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ile, yurdun dört bir yanından birçok vatandaş yardıma koştu. Gönüllü olarak bölgeye giden vatandaşlar birçok kişinin de hayatını kurtardı.

Ancak deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işten atıldığı iddia edildi.

Birçok işçi de işi bıraktı

İnşaat İşçileri (İnşaat-İş) Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işten çıkarılan işçilerin santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.

Birçok işçinin de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktığı aktarıldı.


 