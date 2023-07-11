Deprem riski Orta Anadolu’yu sanayi havzası yapmayı zorunlu kılıyor

Ferit PARLAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayi üretiminin deprem riskli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Olası depremler dikkate alınarak, yeni sanayi havzaları belirlenmeli. İkinci sanayi havzası Orta Anadolu’ya kurulmalı. En azından deprem riskli bölgelere bundan sonra yapılacak yatırımlar gözden geçirilmeli” dedi.

ASO Başkanı Ardıç, Ankara’nın risksiz bölge olmasının yanı sıra teknik üniversitelere ev sahipliği yapmasından dolayı da sanayinin gelişiminde ciddi potansiyeli olduğuna dikkat çekti. ASO Başkanı Ardıç, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Ardıç, “Demiryolu lojistiğini geliştirebilirsek Ankara, çevre iller ile birlikte ihracatta çok daha iyi yerlere gelir. Ayrıca biz uçuşları işimize göre ayarlayamıyoruz, işimizi uçuşumuza göre ayarlıyoruz.

Ankara’ya uluslararası uçuşlar artırıldığı zaman sadece Ankaralı sanayiciler faydalanmayacak, Sivaslı sanayici de faydalanacak, Kayserili de faydalanacak, bütün Anadolu faydalanacak” şeklinde konuştu. Seyit Ardıç, Ankara gibi bir sanayi şehrinde konteyner parkı olmadığını belirterek, “Hükümetimiz kara yolu sorununu halletti, demir yolunu da iyileştirirse, demir yolu lojistiğini geliştirebilirsek Ankara ihracatta daha iyi yerlere gelebilir” dedi.

“Acilen Göç Bakanlığı kurulması lazım”

Ardıç, Ankara’da çok görülmese de Türkiye’nin birçok bölgesinde ciddi oranlarda Suriyeli işçi çalıştırıldığına dikkati çekti. Suriyelilerin ülkelerine gönderilmeleri halinde, sanayide çok büyük sıkıntılar yaşanacağına işaret eden Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkenin bir göç politikası olmalı. Türkiye’nin acilen bir Göç Bakanlığı kurması lazım. Bu, çok geç kalınmış bir olay. En fazla sığınmacı Türkiye’de fakat bizim Göç Bakanlığımız yok. Ama bizden daha az sığınmacı olan diğer ülkelerin ilgili bakanlığı var. Bir göç politikanız olursa hepsini kayıt altına alırsınız.”

“Mesleki eğitime tekrar ağırlık verilmeli”

Ardıç, ülkedeki eğitim politikalarının mutlaka tekrar gözden geçirilmesinin önemine işaret ederek özellikle mesleki eğitime tekrar ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. Kadın istihdamına da değinen Ardıç, OSB’lere kreş yaparak bu konuda oranı yükseltmeye çalıştıklarını, yaşlı bakımı için de yeni bir proje geliştirdiklerini bildirdi.

“Yeni Bilişim Vadisi Ankara’ya kurulmalı”

Ankara-Akyurt’taki fuar alanı inşaatına ilişkin konuşan Ardıç, “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci titizlikle takip ediyor ve ilgili bakanlara gerekli talimatları verdi. Kaynak bulunduktan sonra proje 8 ay içinde tamamlanabilir” ifadesini kullandı. Başkentin savunma ve makine sektöründe çok güçlü olduğuna dikkati çeken Ardıç, fuar alanının önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yeni Bilişim Vadisi’nin Ankara’ya yapılması gerektiğini belirten Ardıç, ASO’nun 1 milyon 250 bin metrekare teknopark arazisi olduğunu sözlerine ekledi.