Depreme karşı güvenli yer arayan şirketlerin tercihi: Eskişehir

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, olası İstanbul depreminin etkilerinden uzaklaşmak isteyen şirketlerin Eskişehir’i tercih ettiğini belirterek “Sanayi kuruluşlarımız başta olmak üzere, ülkemizin önde gelen bazı ticari kuruluşları da yaşanabilecek İstanbul depreminin etkisinden uzaklaşmak için güvenli liman olarak gördükleri Eskişehir’e gelmeye başladılar. Şirketler önemli birimlerinden başlayarak operasyonları şehrimize taşıyorlar. Bunun önümüzdeki aylarda daha da hızlanmasını bekliyoruz” dedi.

İç Anadolu bölgesinin sosyal yaşam, ulaşım kolaylığı, eğitimli iş gücü ve altyapı imkanlarıyla son yıllarda yatırımların gözde kenti olan Eskişehir, olası deprem felaketinin etkilerinden kaçınmak için yatırımlarını güvenli bölgelere taşımak isteyen sanayicilerin de tercih ettiği şehir oldu.

Beklenen İstanbul depreminin etkilerinden uzaklaşmak isteyen şirketlerin Marmara Bölgesine en yakın konumda olması, gelişmiş sosyo-kültürel yaşam düzeyi ve deprem riski bakımından da ikinci kategoride yer alması nedeniyle Eskişehir’i tercih ettiğini açıklayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, sanayi kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizin önde gelen bazı ticari kuruluşların da güvenli liman olarak gördükleri Eskişehir’e gelmeye başladıklarını belirtti. Küpeli, önümüzdeki aylarda taşınma işlemlerinin daha da hızlanmasını beklediklerin açıkladı.

Eskişehir sanayisi hızla büyüyor

Eskişehir sanayisinin son yıllarda ciddi bir büyüme temposu içinde olduğunu belirten Nadir Küpeli “TÜİK verilerine göre Eskişehir’in 2021 yılındaki milli gelirin sektörel paylarına baktığımızda sanayi sektörünün payı yüzde 41’e ulaşmış durumda. Sanayi sektörümüzün büyüme temposu artarak devam ediyor.

OSB’de yatırımları süren tesislerin de devreye girmesiyle, birkaç yıl içinde bu payın yüzde 45’ler seviyesine ulaşacağını hesaplıyoruz. Diğer taraftan SGK verilerine baktığımızda ise 2016-2022 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde Eskişehir’de imalat sanayiinde faaliyet gösteren firma sayısının 2.148’den 2.531’e, çalışan sayısının ise aynı dönemde 54 bin kişiden 69 bin kişiye ulaştığı görülüyor.

Yıllık bazda her yıl sanayimize çeşitli alt sektörlerden 55 yeni kuruluş üretime katılırken, çalışan sayımız ise her yıl ortalama 2 bin kişinin üzerinde artmaktadır. Bu 7 yıllık sürecin son 2,5 yıllık döneminin pandemi koşulları içinde ve dünya ekonomisinin zorlu şartlarında geçtiğini düşünürsek, Eskişehir sanayimizdeki bu büyüme temposu, gelecek için bizi daha da umutlandırıyor” dedi.

OSB 1. Genişleme Alanı doldu

Eskişehir OSB’nin 1. Gelişme Bölgesi’nde yüzde 97 doluluğa ulaştıklarını belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir’e olan yatırımcı ilgisiyle birlikte 1. Gelişme Bölgemizi beklediğimizden hızlı bir şekilde yatırımcılara tahsis etmiş durumdayız. Bu bölgede kalan son birkaç arsamız için var olan müracaatları değerlendiriyoruz.

Sanayimizin daha fazla yüksek katma değerli ürünlerde uzmanlaşmasını istediğimiz için, yatırımcılara yer verirken mümkün olduğu kadar seçici davranıyoruz. Hem yüksek katma değerli ürün üretecek hem de diğer sanayi kuruluşlarımıza da ek iş yaratacak yatırımcıların bölgemizde yatırım yapmasını tercih ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Hasanbey Raylı Sistemler Genişleme Bölgesi, Kalkanlı 2. Genişleme Bölgesi ve mevcut OSB’nin ek genişleme alanlarını yatırımcılara tahsis etmek için hazırlıkların hızla tamamlandığını belirten Küpeli, şu bilgileri verdi: “Bu bölgelerimizden de yakın zamanda ilk arsa tahsislerine başlamayı planlıyoruz. Yatırımcılarımızdan gelen tüm yeni yer taleplerine cevap verebilmek için OSB’ye tahsis edilen alanların imar ve plan izinlerini tamamlayarak, yatırımcılarımıza hızla istedikleri büyüklükteki alanları teslim ediyoruz.

Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, arsalarını tüm altyapısı tamamlanmış bir şekilde ülkemizdeki en uygun fiyatlardan sunuyoruz ve bu konuda da oldukça iddialıyız. Sunduğumuz eksiksiz altyapı ve uygun fiyatlı arsalar nedeniyle, yabancı yatırımcılar da bölgemizi tercih ediyor. Uluslarası bazı büyük yatırımcılarla devam eden görüşmelerimiz olumlu sonuçlandığında, şehrimize yeni, yüksek katma değerli ve ihracat ağırlıklı üretim yapacak bazı önemli yatırımları da kazandırmış olacağız.”

Sanayinin işgücü talebi artıyor

Yeni yatırımların artmasına ve mevcut yatırımların büyümesine paralel olarak sanayinin işgücü talebinin de sürekli bir artış içinde olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Halen mevcut sanayimizin ve yeni kurulan tesislerin nitelikli işgücü talebi yıllık 2 bin kişinin üzerinde ve bu rakam hızla 2 bin 500 kişiye doğru yükselmekte.

Yaptığımız hesaplamalara göre 2030’lu yıllarda yıllık yeni işgücü talebimiz 3 bin kişinin üzerine çıkacak. Şimdilerde artan bu talebin 390 tanesini Özel EOSB Meslek lisemizden biz karşılamaya başladık. Ek olarak OSB bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezimiz olan MEGEM vasıtasıyla da 5 ana dalda yılda yetiştirdiğimiz 450 kişiyle işgücü talebinin önemli bir kısmını karşılamaya çalışıyoruz.

Ama talep giderek büyüyor. Planlarımız kapsamında MEGEM’in önümüzdeki dönemde imkân ve kabiliyetlerini daha da geliştirerek eğitim verip işe yerleştirdiğimiz kişi sayısını önce 600’e ardından 750 kişiye çıkarmak amacındayız. Bu şekilde artan işgücü talebinin üçte birini EOSB olarak biz kendi kurumlarımızda eğitmiş ve karşılamış olacağız” dedi.

EOSB Meslek Lisesi, diğer meslek liselerine olan ilgiyi arttırdı

Nadir Küpeli, EOSB Meslek Lisesi’nin yarattığı pozitif etkiyle, Eskişehir’deki diğer Meslek liselerine gençlerin ve ailelerin ilgisinin olumlu yönde etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu: “Okulumuzun gençlere sağladığı imkanlar, gençlerimizin okuldan mezun olunca hemen sanayide iş bulması, ailelerimizi ve gençleri çok olumlu yönde etkilemiş durumda.

Bu etkiyi her geçen gün daha fazla görüyoruz. Okulumuza olan ilgi, beraberinde devletimizin Meslek Liselerine olan yönelim ve ilgiyi de çok olumlu yönde etkiledi. Bizim okulumuza her yıl kapasitemiz ölçüsünde ancak 390 ye ni öğrenci alabilirken, başvuru sayımız 1200’lere ulaştı. Bizim 1 kişilik kontenjanımıza 3 gencimiz talip oluyor.

Ancak bizim alamadığımız gençler şehrimizdeki devletimizin diğer Meslek Liselerini tercih etmeye başladılar. LGS’den yüksek puan alan gençlerimizin önemli bir kısmı artık Meslek Liselerini tercih eder hale geldi. Bu bizi sevindiriyor. Bu sayede hem Meslek Liselerinde okuyan öğrenci sayımız artmaya hem de öğrencilerin niteliği ciddi biçimde artış göstermeye başladı.

Bizim Okulumuzun ortaya koyduğu bu örnek model, ailelerin ve gençlerin de mesleki eğitime olan bakışını olumlu yönde değiştirdi. Bu yönelimle beraber Eskişehir’deki meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin önemli bir kısmının da, sanayi kuruluşlarımızda istihdam edileceğini düşündüğümüzde, yıllık işgücü talebinin önemli bir bölümünün bu şekilde yerel imkanlarla karşılanmış olacağını öngörüyoruz.

Bunun yanında Eskişehir’e gelen nitelikli insan göçünü de arttırmamız, devletimizin ve yerel yönetimlerimizin sanayimizin artan işgücü talebine bağlı olarak şehirde yeni yaşam ve konut alanlarını daha hızlı gündeme almasında da fayda gördüğümüzü belirtmek isterim.”

Daha fazla üretim için daha fazla işgücü gerekli

Ekonomide enflasyonla mücadelede en önemli araçlardan birinin ülke içinde her kalemde üretimi önemli ölçüde arttırıp arz güvenliğini sağlamaktan ve ihracatın arttırılmasından geçtiğini belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Üretimi ve ihracatı arttırmak için mevcut tesislerimizin kapasitelerinin sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Bizler sanayiciler olarak daha fazla üretim yapmak ve vardiyalarımızı artırmak istiyoruz ancak, sadece Eskişehir’de değil ülkemizin tüm sanayi merkezlerinde yaşanan bir “işçisizlik” sorunu var.

Bu soruna mutlaka devlet düzeyinde el atılması gerekiyor. Sadece işverenlerin alacağı tedbirlerle bu sorunun çözümü çok zor, insanlarımızı ve yeni yetişen gençleri sanayide çalışmaya ve görev almaya teşvik edecek yeni sosyal güvenlik önlemleri, işgücünü sanayiye kazandıracak yeni teşvik tedbirleri almamız gerekiyor. Bu sorunu çözmezsek ne mevcut tesislerimizin işgücü talebini ne de ihracatı ve üretimi arttırmak için kurulacak yeni sanayi tesislerinin işgücü talebini kalıcı olarak karşılayamayız” dedi.

EOSB Yaşam Park hizmete girecek

Eskişehir OSB’de kurulan “Yaşam Parkın” yapımının önemli ölçüde tamamlandığını açıklayan Nadir Küpeli “150 bin metrekarelik alanda kurduğumuz Yaşam Parkı, Eskişehir OSB’ye her yönüyle yeni bir çehre kazandırmış olacak, bu alandaki sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımının büyük kısmı tamamlanmış durumda. Peyzaj çalışmalarımızı da büyük oranda tamamladık. Bu alanda yer alacak sanayi müzemizin içerik çalışmaları bir süre daha devam edecek ama diğer birimler hızla tamamlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu önemli merkezi de sanayimizin ve çalışanlarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz” dedi.