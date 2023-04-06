Depremin turizm tesislerine zararı 2,2 milyar TL

Depremden etkilenen 11 ile geçen yıl 500 bine yakın yabancı turist gelmişti. Bu şehirlerden en fazla turist ağırlayanlar Adana, Hatay ve Gaziantep olarak öne çıkıyor.

Peki yaşanan deprem felaketi Türkiye’nin turizm rakamlarına nasıl etki edecek? Aynı zamanda bir turizmci olan TÜGİAD Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, depremin 2023 yılı rakamlarına önemli bir negatif etki yapmayacağı hatta 2023 yılının turizmin altın çağını yaşayacağı bir yıl olacağı görüşünde.

Turizm rakamlarının yıl başında hedeflenen rakamlardan çok fazla uzaklaşmayacağını söyleyen Şebnem Akman Balta sözlerine şöyle devam etti;

“Herhangi bir kötü spekülasyon yapılmaz ise turizm altın çağını yaşar. 75 milyar dolar gelir hedefleniyordu ancak yaşanan deprem felaketi sonrası bu rakam en fazla 60 milyar dolara düşebilir aşağısına düşmesini beklemiyorum.

"55-60 milyon turist bekliyoruz"

Turist sayısında da 55-60 milyon turist bekliyoruz. Turizm sektöründe çalışacak personel anlamında zorluk yaşanıyor deprem korkusu çalışacak personeli etkiledi. Ancak rezervasyonlar açısından büyük bir sıkıntı olmayacak. Deprem korkusu yaşayan yüzde 5’lik bir kitle turizmde rotayı Antalya ‘ya Bodrum ‘a çevirebilir. Ayrıca Nevşehir Kapadokya’da deprem konusunda sıkıntı yaşatmayacak noktalar bulunmaktadır.”

2022 yılında 46 milyar dolar gelir elde edildi. 2022 yılında Türkiye’nin yüzde 71 artışla 51 milyon ziyaretçi ağırladığına dikkat çekilen haberde, “Bu durum doğrudan gelirlere de yansıdı. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53’lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi

Deprem sağlık turizmini de etkiledi. Sağlık turizmi ve kongre turizminin depremle birlikte büyük darbe aldı, özellikle İstanbul otellerinde dolulukların yüzde 30 geriledi.

Türkiye sağlık turizminden yıllık 4 milyar dolar gelir elde ediyor. Depremden dolayı yaklaşık 250 milyon dolarlık kayıp yaşandığı tahmin ediliyor.

Sağlık turizmi son iki ayda yüzde 40 düştü. Özellikle estetik amaçlı ya da acil olmayan sağlık sorunu yaşayanlar gelişlerini iptal ettiği belirtiliyor.

Sağlık turizminin %80’i İstanbul’da

Sağlık turizmi açısından bölgede çok değişiklik olmayacağına dikkat çeken Şebnem Akman Balta, sağlık turizmi için tercih edilen şehirlerin öncelikli olarak Antalya ve İstanbul olduğunun altını çizdi.

Balta, “Deprem ülkesi olarak algıyı düzeltmemiz lazım ayrıca güvenli alan güvenli ülke ana tema olmalı. Önce sağlık önce güvenlik vizyonuyla Dünyaya açılmalıyız” diye konuştu.

Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısının yüzde 80’i İstanbul’a geliyor. Sağlık Bakanlığı güvencesiz olan kamu ve üniversite hastanelerini boşaltıyor. Bakanlık, şimdi özel hastanelerden de depreme dayanıklılık raporlarını istemeye başladı. Özel hastanelerde de taşınmalar olacak.

Turizme verdiği hasar 2,2 milyar dolar

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin bölgedeki turizm tesislerine hasarının yaklaşık 2,2 milyar lira olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan raporda bu tesislerin yeniden inşası için ihtiyaç duyulan finansmana erişimin kolaylaştırılması önerildi.

Rapora göre depremlerin etkilediği bölge illerde Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli toplam 74 bin 352 yatak kapasiteli 1030 tesis ile yapım aşamasında olan toplam 10 bin 686 yatak kapasiteli 39 tesisin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu 11 ilde konaklama tesislerinde 2022'de 7 milyon 185 bin 814 geceleme yapıldığı, bunun ülkeye gelen ziyaretçilerin yaptığı gecelemenin yüzde 3,9'una denk geldiği görüldü. 2022'de ülkeye gelen yabancıların yüzde 1,1'inin depremden etkilenen illerde gecelediği belirlendi. Bölgede, 63 turizm işletme belgeli, 179 basit konaklama turizm işletme belgeli olmak üzere toplam 242 tesise ilişkin hasar tespit çalışması devam ediyor.

Mart ayı başına kadar yapılan hasar tespitlerine göre, yıkılan ve ağır hasarlı turizm tesislerinin tahmini toplam maliyetinin 1 milyar 413 milyon 285 bin 418 lira, orta hasarlı turizm tesislerinin toplam maliyetinin 199 milyon 82 bin 617 lira ve az hasarlı turizm tesislerinin toplam maliyetinin ise 544 milyon 622 bin 448 lira olmak üzere turizm tesislerine ilişkin toplam maliyetin 2 milyar 156 milyon 990 bin 483 lira olduğu hesaplandı.