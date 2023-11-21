DERMAN 8x8'de üretim tamam, yeni hedef ihracat

Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak 1965 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Koluman Holding, Mercedes-Benz Türk’ün en büyük Türk ortağı ve aynı zamanda Mercedes’in en büyük bayi gruplarından biri olup, 1999 yılında Mersin'de başlattığı üretim faaliyetlerini ise Koluman Otomotiv çatısı altında yürütmeye devam ediyor.

Koluman, 80 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 312 bin metrekare alanda bulunan Mersin’deki üretim tesisinde; savunma sanayi için askeri lojistik destek araçları ve üstyapı çözümleri, sivil projelerde ise nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ürünleri, akaryakıt tankerleri, inşaat sektörü için beton pompası, belediye ve havaalanları için vakumlu süpürge, kar mücadele araçları ve üstyapıları üretimini gerçekleştiriyor.

Tesis bölgenin ilk Ar-Ge merkezi olma unvanını da taşımakta. Mersin’deki tesislerinde savunma sanayi için özel olarak geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yerini alan DERMAN 8x8 zırhlı taktik aracın, sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Koluman Otomotiv Endüstri Savunma Sanayinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, Koluman olarak, savunma sanayi alanında çeşitli projeler yürütmekte olduklarını dile getirdi.

Özcan, “Üretimlerimizin başında DERMAN’ı uzun soluklu bir ürün ailesi olarak planladık. Balistik konfigürasyonla birlikte soft kabin çalışmalarımız da tamamlandı. 8x8 ürün grubu, lojistik destek konseptinde başı çekmekle birlikte, DERMAN ailesini 6x6 ve 4x4 taktik tekerlekli araçlarla genişletmiş durumdayız.

Uzun vadede 10x10 taktik tekerlekli versiyonunu da DERMAN ailesine katmak için çalışmalarımız devam ediyor. TSK envanterine giren DERMAN’ın ana hedefi ihracattır. Özellikle alt sistem bazında Ar-Ge çalışmaları, tedarik ve entegrasyon faaliyetlerini artırıp başta Avrupa olmak üzere NATO’ya üye ülkelerin ordularına ihracat yapmanın altyapısını hazırlamak istiyoruz” dedi.

Hedef sürücüsüz seyir eden DROPS

Özcan, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz DROPS aracında yeni geliştirme projemizi devreye alarak otonom yolculuğuna çıkacağız. Hayata geçirdiğimiz DROPS aracımızı ikinci aşamada kullanıcıdan bağımsız olarak yükleme alanına gidip yükünü kendi üzerine alarak yola çıkmaya hazır hale getirmeyi planlıyoruz.

Üçüncü aşamada da DROPS aracının yollarda sürücüsüz seyir etmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Hedefleri arasında, savunma sanayinde kullanılan teknolojilerdeki sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmak olduğuna da değinen Özcan, “Hem üretim süreçlerimizde hem de ürünlerimizde daha çevre dostu yaklaşımlar ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz.

Uzun vadeli hedeflerimiz arasında ise savunma sanayinde dijital dönüşümü kucaklayarak yapay zeka, otonom sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunmayı planlıyoruz. Ayrıca, uluslararası pazarda rekabetçi konumumuzu korumak ve genişletmek de uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.