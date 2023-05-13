Desteklerin enflasyon oranında artmasını talep ediyoruz

Tarsus'un soya üretiminde Türkiye’nin yüzde 25’ini karşıladığını söyleyen Başkan Veyis Avcı, “Fakat üretim şu anda azalamaya başladı. Yeterli destek sağlanmadığı için çiftçiler tahıl üretimini bırakmak zorunda kalıyor. Soya üretiminde Türkiye’nin yüzde 25’ini üreten bir Tarsus var, fakat verilen destek yıllardır aynı.

Durum böyle giderse soya üretiminde düşüş yaşanması kaçınılmaz olacak. Soya bizlerin en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Tarsus’ta üretilen her bir tarım ürünü için desteğe ihtiyaç var. Sebze üreticileri şu anda ekim yapacak alan bulamıyor.

3 ile 4 bin TL olan tarla kira fiyatları 10 bin TL’ye ulaşmış durumda. Tarla kira fiyatları geçen yıla oranla yüzde 300 arttı. Geçen sene 1 dönüm tarla 3-4 bin TL arasındaydı. Bu yıl, 8-10 bin TL arasındadır.

Girdi maliyetleri yükseldikçe tüketici daha yüksek fiyata meyve sebze almak zorunda kalacak” diye konuştu. Narenciyede verimli dönem geçirdiklerine de değinen Avcı, “Tarsus’ta yaklaşık 100 bin dekar alanda narenciye üretimi yapmaktayız. Toplamda 400 bin ton üretim gerçekleşti. Narenciyenin cinsine göre 6 ile 11 TL arası fiyat değişikliği oldu.

Portakal da 8 ile 10 TL arasında satıldı” ifadelerini kullandı. Avcı, sert çekirdekli meyvelerden nektarin ve şeftali hasadının devam ettiğini de belirterek, şu anda serada fiyatların kilogramda 40 TL olduğunu, açıkta ise dalında 9 ile 14 TL arasında değiştiğini söyledi.

İhracatın Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, yüzde 80’ini Rusya’ya gerçekleştirdiklerini aktaran Avcı, “Tarsus’ta Şu anda 70 bin dönümlük alandan 200 bin tona yakın meyve üretilecek. Önümüzdeki yıl üretimin yüzde 20 artacağını bekliyoruz. Sert çekirdekli meyvelerin 150 bin tonu mayıs ayı içinde, 50 bin tonu da haziran ayı içinde hasat edilecek. Bunun yüzde 50’si ihraç, geri kalan kısmı ise iç piyasada değerlendirilecek” dedi.

İhracat yolunun açılması gerekiyor

Girdi maaliyetlerinin artması ile çiftçilerin zorlu günler yaşadığını aktaran Avcı, “Girdi maaliyetleri yükseldi. Geçen yıla oranla yüzde 130 zam geldi. Yevmiyeler 216 ile 225 TL arasındayken şu anda 334 ile 367 TL arasında gerçekleşiyor. Böylelikle üreticinin seyreltme ve budama işçiliğine sadece dekara yaklaşık 3 bin 500 TL ödemekte.

İlaç, sulama ve gübre maliyetlerini dahil etmiyorum bile. Önümüzdeki yıl üretimde artış beklediklerini kaydeden Veyis Avcı, “Bu yıl sert çekirdekli meyvelerde üretimin geçen seneye oranla yüzde 25 arttı. Şu anda 1 yaşında olan ağaç 3 ile 5 kilo arasında ürün veriyor, önümüzdeki yıl 25 kiloya çıkacak. Bu yıl ekilenler ise gelecek yıl 8 ile 10 kilo arasında meyve verecek. Önümüzdeki 2 yıl içinde üretimimiz yaklaşık yüzde 40 artacak" şeklinde konuştu.