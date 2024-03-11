"Dezavantajlı kadınlar ve çocukların yanındayız"

Özlem SARSIN

Kadınlar Birliği Çalışma grubunun gün geçtikçe büyüdüğünü, vizyon ve misyonunun genişlediğini dile getiren Tezcan, projelerini hayata geçirirken Egeli sanayicilerden büyük destek gördüklerinin altını çizdi. Tezcan, “Ana amacımız gençlerimize eğitim yaşamları boyunca burs vermek ve onları iş yaşamına hazırlamakken, bugün dezavantajlı kadınlarımızın ve çocuklarımızın da yanında yer almaya özen gösteriyoruz.

Sığınma evlerine ve çocuk yuvalarına destek vererek yanlarında oluyoruz. Amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve daha fazla ihtiyaç sahibi gençlerimize, kadınlarımıza ulaşabilmek adına sürekli proje ve organizasyon geliştirip gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’nde eğitim gören gençlere burs desteği verdiklerini belirten Tezcan, gençlerin sanatsal aktivitelerine de destek olduklarını vurguladı. Gençlerin ve kadınların ihtiyaç duyduğu konularda seminerler düzenlediklerini söyleyen Tezcan, “Gençlerimizin ve kadınlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Gençlerimize sadece burs sağlamakla kalmıyor, onları iş yaşamına hazırlayan çalışmalar da yapıyoruz.

Projelerimize ne kadar çok destekçimiz olursa o derece başarılı oluyoruz. Daha fazla sayıda gencimize, kadınımıza ulaşma imkanı buluyoruz. Tamamen gönüllülük üzerine kurulmuş bir yapımız var. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız projelerin çok daha fazla insana dokunmasını istiyoruz” dedi.