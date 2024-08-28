Hamide HANGÜL

Eskiden apartman giriş­lerinde yer alan diyafon­ların yerini yenilikçi çö­zümler aldı. Akıllı apartman içi görüntülü haberleşme sistemi (interkom) sayesinde, cep tele­fonundan kargoya kapıyı açmak, ocaktaki yemeğin altını söndür­mek, ütüyü prizden çıkarmak mümkün. Akıllı ev sistemlerine talebin arttığını söyleyen Multi­tek Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge­nel Müdürü Ece Demirkol, “Dün­yada akıllı ev pazarı 81 milyar do­lar, Türkiye’de ise yaklaşık 100 milyon dolar. Bu pazar, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor” di­ye konuştu.

Türkiye’de yüzde 100 yerli IP interkom üretici olarak yenilikçi çözümlere sürekli yatı­rım yaptıklarının altını çizen De­mirkol, “Ciromuzun her yıl yüz­de 10’unu Ar-GE, inovasyona ayı­rıyoruz. Bu yıl 60 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

DiafonBox ile 250 bin evi akıllandıracak

Multitek mühendislerinin ge­liştirdiği DiafonBox ile kablo ve ci­haz değiştirmeye gerek kalmadan tüm evleri akıllandırmanın müm­kün olduğunu söyleyen Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diafon­Box, eski veya yeni kurulan analog interkom sistemlere takılan bir teknoloji dönüştürücü cihazı ola­rak düşünülebilir. DiafonBox’ın takıldığı diyafon ya da interkom sistemleri cep telefonu üzerinden kontrol edilebilir hale geliyor.

Ka­pı çaldığında çağrı anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor, yanıt­layan kişi cep telefonu üzerinden kapı ile görüntülü konuşup kapı kilidini açabiliyor. Böylece bina­da kablo ve cihaz değiştirmeye ge­rek kalmadan mobil bir interkom sistemi kuruluyor. Akıllı ev cihaz­ları ile genişletilebilen sistem ile düşük donanım maliyetiyle evler akıllı hale geliyor. Bugün 1 milyo­nun üzerinde konutta Multitek ürünlerini görebilirsiniz. Diafon­box ürünümüz ile de ilk etapta 250 bin konutun dönüşümünü sağla­mayı hedefliyoruz.”

Akıllı cep telefonu ayarında

Multitek IP interkom ürünleri­nin Android işletim sistemine sa­hip son derece gelişmiş teknolojik ürünler olduğunu vurgulayan Ece Demirkol, sözlerini şöyle sürdür­dü: “2017 yılında Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı tarafından Ar- Ge merkezi olarak nitelendirilen alanımızdaki ilk firma olduk. Her yıl en az 2 adet TÜBİTAK-TEY­DEB projesi gerçekleştiriyoruz.

Örneğin Akıllı IP interkom ve bu­lut tabanlı IP interkom projele­rimiz birçok ödüle layık görülen projeler oldu. Büyük ticari başarı da gösteren akıllı interkom bugün global firmalarla yarışıyor, hatta teknoloji olarak dünya standart­ları ayarında yer alıyor. IP inter­komlarımız neredeyse bir akıllı telefon gibi. Bunu Türkiye’de ya­pabilen bir rakibimiz yok. Dünya­da ise yapan çok fazla şirket yok. Şimdi Diafonbox ile rakiplerimi­zin de önüne geçtik.”

İngiltere’ye akıllı posta kutusu

Bulut tabanlı analog ve IP ürün­lerle yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyleyen De­mirkol, “Yenilikçi teknolojileri­mizden biri de akıllı posta kutusu. İngiltere’den gelen bir talep üze­rine geliştirdiğimiz bu ürün için yine İngiltere'de bir şirket kur­duk. Global pazarlarda daha etkin bir rol almayı ve global bir mar­ka olarak tanınmayı hedefliyoruz. Uzun vadede akıllı bina teknoloji­leri sektöründe lider konumumu­zu sürdürerek, Ar-Ge faaliyetle­rine yatırım yapmayı sürdürece­ğiz” ifadelerini kullandı.

Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol, toplantıda yaptığı ko­nuşmada, Ar-Ge’den satış ve sa­tış sonrasına kadar 200 kişilik bir ekiple uçtan uca hizmet verdik­lerini söyledi. DiafonBox’ın fiya­tı hakkında da bilgi veren Erman Demirkol, ürünün ömür boyu li­sans ücreti dahil apartman pake­tinde daire başına fiyatının 900 TL civarında olduğunu açıkladı. Demirkol, “Bu fiyata kapıdan ya­pılan çağrıların dünyanın nere­sinde olursanız olun cep telefonu­nuza gelmesi dahil. DiafonBox ol­madan aynı özelliklere sahip akıllı ev, en az 2-3 bin dolarlık maliyet gerektirir” dedi.

Kilo başına ihracat 200 dolar

İnterkom ürünlerinde ihracat değerlerinin de yüksek olduğunun altını çizen Erman Demirkol, sözlerin şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin kilo başına ihracatı 2023 yılında 1,67 dolar. Elektrik elektronikte bu değer 6 dolar civarında. Bizim ana üretimimiz olan IP interkomda ise 200 dolar. Multitek olarak; 35 yıllık sektör tecrübemizi bulut tabanlı yeni teknolojiler ile birleştirerek katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Şu anda ciromuzun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ihracat aktivitelerimizin, 2025 sonu itibariyle yüzde 15’e yükselmesini bekliyoruz. Diafonbox’ın bu konuda büyük katkısı olacak. Özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Çünkü orada konut stoğu oldukça eski ve akıllı ev sistemlerine olan talep artıyor.”