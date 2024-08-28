DiafonBox ile 250 bin evi akıllandıracak
Akıllı apartman içi görüntülü haberleşme sistemine talebin giderek arttığını söyleyen Multitek Genel Müdürü Ece Demirkol, “Türkiye’de akıllı ev pazarı 100 milyon dolara çıktı. Geliştirdiğimiz DiafonBox ile ilk etapta 250 bin konutu akıllandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu
Hamide HANGÜL
Eskiden apartman girişlerinde yer alan diyafonların yerini yenilikçi çözümler aldı. Akıllı apartman içi görüntülü haberleşme sistemi (interkom) sayesinde, cep telefonundan kargoya kapıyı açmak, ocaktaki yemeğin altını söndürmek, ütüyü prizden çıkarmak mümkün. Akıllı ev sistemlerine talebin arttığını söyleyen Multitek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ece Demirkol, “Dünyada akıllı ev pazarı 81 milyar dolar, Türkiye’de ise yaklaşık 100 milyon dolar. Bu pazar, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor” diye konuştu.
Türkiye’de yüzde 100 yerli IP interkom üretici olarak yenilikçi çözümlere sürekli yatırım yaptıklarının altını çizen Demirkol, “Ciromuzun her yıl yüzde 10’unu Ar-GE, inovasyona ayırıyoruz. Bu yıl 60 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.
DiafonBox ile 250 bin evi akıllandıracak
Multitek mühendislerinin geliştirdiği DiafonBox ile kablo ve cihaz değiştirmeye gerek kalmadan tüm evleri akıllandırmanın mümkün olduğunu söyleyen Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “DiafonBox, eski veya yeni kurulan analog interkom sistemlere takılan bir teknoloji dönüştürücü cihazı olarak düşünülebilir. DiafonBox’ın takıldığı diyafon ya da interkom sistemleri cep telefonu üzerinden kontrol edilebilir hale geliyor.
Kapı çaldığında çağrı anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor, yanıtlayan kişi cep telefonu üzerinden kapı ile görüntülü konuşup kapı kilidini açabiliyor. Böylece binada kablo ve cihaz değiştirmeye gerek kalmadan mobil bir interkom sistemi kuruluyor. Akıllı ev cihazları ile genişletilebilen sistem ile düşük donanım maliyetiyle evler akıllı hale geliyor. Bugün 1 milyonun üzerinde konutta Multitek ürünlerini görebilirsiniz. Diafonbox ürünümüz ile de ilk etapta 250 bin konutun dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz.”
Akıllı cep telefonu ayarında
Multitek IP interkom ürünlerinin Android işletim sistemine sahip son derece gelişmiş teknolojik ürünler olduğunu vurgulayan Ece Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar- Ge merkezi olarak nitelendirilen alanımızdaki ilk firma olduk. Her yıl en az 2 adet TÜBİTAK-TEYDEB projesi gerçekleştiriyoruz.
Örneğin Akıllı IP interkom ve bulut tabanlı IP interkom projelerimiz birçok ödüle layık görülen projeler oldu. Büyük ticari başarı da gösteren akıllı interkom bugün global firmalarla yarışıyor, hatta teknoloji olarak dünya standartları ayarında yer alıyor. IP interkomlarımız neredeyse bir akıllı telefon gibi. Bunu Türkiye’de yapabilen bir rakibimiz yok. Dünyada ise yapan çok fazla şirket yok. Şimdi Diafonbox ile rakiplerimizin de önüne geçtik.”
İngiltere’ye akıllı posta kutusu
Bulut tabanlı analog ve IP ürünlerle yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyleyen Demirkol, “Yenilikçi teknolojilerimizden biri de akıllı posta kutusu. İngiltere’den gelen bir talep üzerine geliştirdiğimiz bu ürün için yine İngiltere'de bir şirket kurduk. Global pazarlarda daha etkin bir rol almayı ve global bir marka olarak tanınmayı hedefliyoruz. Uzun vadede akıllı bina teknolojileri sektöründe lider konumumuzu sürdürerek, Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol, toplantıda yaptığı konuşmada, Ar-Ge’den satış ve satış sonrasına kadar 200 kişilik bir ekiple uçtan uca hizmet verdiklerini söyledi. DiafonBox’ın fiyatı hakkında da bilgi veren Erman Demirkol, ürünün ömür boyu lisans ücreti dahil apartman paketinde daire başına fiyatının 900 TL civarında olduğunu açıkladı. Demirkol, “Bu fiyata kapıdan yapılan çağrıların dünyanın neresinde olursanız olun cep telefonunuza gelmesi dahil. DiafonBox olmadan aynı özelliklere sahip akıllı ev, en az 2-3 bin dolarlık maliyet gerektirir” dedi.
Kilo başına ihracat 200 dolar
İnterkom ürünlerinde ihracat değerlerinin de yüksek olduğunun altını çizen Erman Demirkol, sözlerin şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin kilo başına ihracatı 2023 yılında 1,67 dolar. Elektrik elektronikte bu değer 6 dolar civarında. Bizim ana üretimimiz olan IP interkomda ise 200 dolar. Multitek olarak; 35 yıllık sektör tecrübemizi bulut tabanlı yeni teknolojiler ile birleştirerek katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Şu anda ciromuzun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ihracat aktivitelerimizin, 2025 sonu itibariyle yüzde 15’e yükselmesini bekliyoruz. Diafonbox’ın bu konuda büyük katkısı olacak. Özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Çünkü orada konut stoğu oldukça eski ve akıllı ev sistemlerine olan talep artıyor.”