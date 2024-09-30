Dijital dönüşüm teması ile sektörü buluşturacak

Takım Tezgahları sektörünün bölgedeki en büyük buluşması olan Maktek Avrasya bugün kapılarını açıyor. 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini sekizinci kez ağırlayacak olan fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ile gerçekleşiyor.

Bu büyük buluşmanın heyecanı tüm hızıyla devam ederken, stant satışlarının yüzde 99’u şimdiden tamamlandı. Binin üzerinde firma ve firma temsilciğinin yer alacağı Maktek Avrasya, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikleri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı sunacak.

90 ülkeden 85 bin ziyaretçi hedefi

Fuar dünyanın dört bir yanından sektör oyuncuları için cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Tüyap yurt dışı ofisleri tarafından yürütülen alım heyeti programları ve odak ülkelere yapılan özel davetlerle sektörün en önemli isimleri fuarda buluşacak. Geçmiş fuar verileri ve bu yılın kayıtlarına göre, Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan odak ülkeler olmak üzere, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan, Hollanda’nın da yer aldığı 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Tam adıyla Uluslararası Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı olan Maktek Avrasya’nın bu seneki teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi. Bu kapsamda ziyaretçiler, “Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı”nda imalat sanayisindeki yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme imkanı bulacak.

Start-Up’lar unutulmadı

Maktek Avrasya, sektöre yeni adım atmış girişimcilere de önemli fırsatlar barındırıyor. Özel olarak oluşturulan “Start-up Zone” alanında yer alacak sektörün taze oyuncuları, uluslararası liderlerle aynı platformda buluşarak kendilerini gösterebilecek ve girişimlerini bir adım ileriye taşıyabilecek.

“Üretim sektörünün tüm bileşenleri bu fuarda"

TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK Avrasya’nın Türkiye’de takım tezgahları ve üretim teknolojilerinin sergilendiği en önemli projelerden biri olma özelliğini taşıdığını söyledi. “Toplamda 53 bin metrekarelik bir alanda, 14 salonluk fuar merkezimizin tüm salonlarını kapsayan bu organizasyon, 32 ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilcisine ev sahipliği yapacak” diyen Ersözlü, fuarın uluslararası alanda yüksek itibara sahip olduğunu ifade etti.

Fuarın hem yerli hem de yabancı katılımcılara geniş bir ticaret ağı oluşturma imkânı sunduğunu vurgulayan Ersözlü, “Sektörün en yeni teknoloji ve çözümlerine ev sahipliği yaparak uluslararası iş birliklerine ve stratejik ortaklıklara zemin hazırlanıyor. Maktek Avrasya, sektördeki yenilikleri sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda küresel anlamda rekabet gücünü artırmak isteyen firmalara da benzersiz fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Online bilet ile kapıda beklemeye son

8. Maktek Avrasya Fuarı’nı ziyaret etmek isteyenler, kapıda zaman kazanmak için biletlerini indirimli dönem fırsatından yararlanarakwww.maktekfuari. comadresinden alabilirler. Fuar katılımcılarına göz atmak, görüşeceği firmaları önceden belirleyerek takvim oluşturmak isteyenler de web sitesini inceleyebilir. Fuar, 30 Eylül-4 Ekim arasında 10.00 ila 19.00 ve fuarın son günü 5 Ekim’de ise 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.