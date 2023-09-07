"Doğru finansman büyük hedeflerin kilidini çözer"

AKİB’in ağustos ayında 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kılıçer; birliğin Romanya, Fransa, Hollanda, Cezayir, Suudi Arabistan ve Yunanistan pazarlarında atılım yaptığını belirtti.

Ağustos ayında en güçlü performansı kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini belirten Kılıçer, söz konusu dönemde AKİB'in Türkiye’nin genel ihracatına yüzde 7,8 oranında destek verdiğini söyledi.

"Uygun finansman hayati önem taşıyor"

İhracatta hedeflere ulaşabilmek için uygun finansmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Kılıçer, son dönemde artan finansman ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan hamlelerin olumlu etkilerini en kısa zamanda görmeyi umut ettiklerini söyledi.

Kılıçer, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) liderliğinde geçen ay 11 bankanın 1 milyar dolar hacimli kredi paketini devreye almasının üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve katma değerli ihracatı artırmak adına büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Doğru zamanda, doğru finansman modellerinin hayata geçirilmesinin büyük hedeflere ulaşmanın kilidini açacağını ifade eden Kılıçer, “Paket kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL’ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecekler. İhracatçılarımız, rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

İhracat artışımızı sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz ve küresel pazarlardaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz için başta finansman alanında olmak üzere ihracatı geliştirici ve destekleyici düzenlemelerin artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.