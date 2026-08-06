Dünya çelik sektörü İstanbul’da buluşuyor

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Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) iş birliği ve des­teğiyle Swissôtel The Bospho­rus’ta düzenlenecek orga­nizasyonda, 400’ün üzerin­de katılımcı, 200’ün üzerinde uluslararası sektör temsilcisi, 80’den fazla ülkeden delegas­yon ve 30’un üzerinde üst dü­zey konuşmacı bir araya gele­cek.

Konferans kapsamında 30 saati aşan hedefli networking programı, B2B görüşmeleri ve Alım Heyeti organizasyon­ları gerçekleştirilecek. Steel Networking Summits 2026, dünya çelik sektörüne yön ve­ren kurumların ve isimlerin aynı platformda buluşaca­ğı uluslararası bir organizas­yon olma özelliği taşıyor.

Kon­feransta Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) ve Çelik İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler’in yanı sıra EURO­FER Başkanı Henrik Adam, EUROMETAL Başkanı Alexander M. Julius, Dünya Çelik Birliği Genel Direktö­rü Edwin Basson, MC-CCPIT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Su Buxin ve World Steel Dyna­mics CEO’su Philipp Englin’in de aralarında bulunduğu 30’un üzerinde uluslararası üst dü­zey konuşmacı yer alacak. Et­kinlik boyunca küresel çelik piyasalarındaki son gelişme­ler, ticaret politikaları, koru­macılık önlemleri, uluslara­rası rekabet, yatırım fırsatları, yeşil dönüşüm ve sektörün ge­leceğini şekillendirecek stra­tejiler masaya yatırılacak.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler, Steel Networking Summits 2026’nın yalnızca bir konferans değil, küresel ölçek­te ticaretin gelişmesini sağla­yacak önemli bir platform ol­duğunu söyledi.

Dalbeler, “Ste­el Networking Summits 2026 ile dünyanın dört bir yanından üreticileri, tüccarları, sektör kuruluşlarını ve karar vericile­ri İstanbul’da buluşturacağız. İstanbul’u yalnızca bölgesel değil, küresel çelik ticaretinin en önemli buluşma merkez­lerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kurulacak yeni ticari bağlantılar, gerçekleşti­rilecek iş görüşmeleri ve ulus­lararası iş birlikleri hem sek­törümüzün hem de ülkemizin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak” dedi.