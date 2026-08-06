Kiralık yazlıklar azaldı, aylık fiyatlar 10 milyona dayandı

Hamide HANGÜL

Kavurucu sıcaklarla birlikte yazlık kiralık piyasası hareketlendi. Ofis yerine uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi ve bahçe içinde müstakil yaşam arayışı villalara talebi artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” şartıyla, bu yıl ilana çıkan turistik günlük kiralık mülk sayısı 7 binin altına düşerken, özellikle tatilcilerin akın ettiği beldelerdeki belgeli villalarda sezonluk fiyat milyon liraları aştı.

Akdeniz ve Ege’de günlük yazlık kiraları 6 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkarken, lüks villaların aylık kira tutarları 10 milyon lirayı buldu. İstanbul Silivri ve Şile’de plaja yakın apart dairelerin günlük kirası ise 2.500 liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Bakanlık, 100 günün altındaki kiralamalara turizm belge şartı getirmişti. Belge zorunluluğu öncesinde Türkiye genelinde günlük kiralıkların sayısı 24 bine dayanmıştı. Şu anda turistik günlük kiralıklar 6 bin 300’e yakın seviyede. Böylelikle izin şartı ve standartları karşılayamayan yazlık mülkler de sistemden çekilmiş oldu.

Sahile yakın bir oda günlük 2.500 lira

İstanbul’dan uzaklaşmak istemeyen tatilcilerin rotayı çevirdiği Adalar, Kilyos, Şile, Silivri’de sahile yakın 1+1 dairelerin günlük kirası 2.500 liradan başlıyor. Villalarda ise gecelik 5 bin liradan başlayan fiyatlar, havuzlu, jakuzili ultra lükslerde 30 bin liraya kadar çıkıyor. Haftalıkta 65 bin liraya, aylıkta 450 bin liraya kadar ulaşıyor. İstanbul’a yakın lokasyonlardan Sapanca’da göl manzaralı, havuzlu günlük villa kiraları ise 8 bin ile 30 bin lira bandında.

En pahalısı Yalıkavak

Tatilcilerin akın ettiği Akdeniz ve Ege’de ise fiyatlar daha yüksekte seyrediyor. Muğla’nın gözde turizm beldelerinden Bodrum’da 15 metrekare günlük bir oda kirası 1.600 liradan başlarken, apart dairelerde iki haftalık kullanım bedeli 80 bin lira seviyesinde. Villalarda günlük kiralamalar 30-40 bin liradan başlayıp, çok özel mülklerde 100 bin liraya kadar çıkıyor. Aylık kiralamalar ise 95 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişiyor.

Emlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, lüks villada aylık en yüksek kira 10 milyon lirayla Bodrum Yalıkavak’ta yer alıyor. Söz konusu villa kiraları Gündoğan’da 4 milyon lira, Göltürkbükü ve Fethiye’de 2 milyon lira, Göcek’te 1,7 milyon lira, Gümüşlük’te 980 bin lira, Bitez’de 900 bin lira, Turgutreis’te ve Milas’ta 700 bin lira, Ölüdeniz’de 400 bin liraya kadar çıkıyor.

Dalaman’da 1+1 sezonluk daire kirası ise 4,5 milyon liraya kadar ulaşmış durumda.

Çeşme’de ultra lüks 6 milyona kadar çıkıyor

Ege’nin incisi İzmir’de en düşük günlük oda kirası 2 bin liradan başlarken, apart dairelerde ise konumu, metrekaresi ve kişi sayısına göre 75 bin liraya kadar çıkıyor. Villalarda ise günlük 30 bin liradan başlayan kiralar milyon liraları aşıyor.

Buna göre Çeşme’de ultra lüks villa kirası 6 milyon lira, Seferihisar’da 3,8 milyon lira, Karşıyaka’da 1,55 milyon lira, Güzelbahçe’de 450 bin lira, Menderes ve Dikili’de 400 bin lira, Urla’da 350 bin lira, Foça’da 340 bin lira, Bornova’da 330 bin liraya kadar yükseliyor.

Antalya’da günlük 10 bin liradan başlıyor

Turizmin başkenti olarak isimlendirilen Antalya’da aylık villa kiraları 400 bin lirayı aşarken, en yüksek kira bedeli 425 bin lirayla Aksu’da yer alıyor. Kaş’ta 390 bin lira, Döşemealtı’nda 390 bin lira, Kemer’de 330 bin lira, Belek’te 245 bin lira, Konyaaltı’nda 240 bin lira, Lara’da 240 bin lira, Serik’te 230 bin lira, Alanya’da 225 bin lira, Konyaaltı’nda 200 bin liraya kadar çıkıyor. Günlük villa kiraları ise 10 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Kas, bu sezon daha çok kapalı devre kiralamaların söz konusu olduğunu, ancak İstanbul’da 1+1 konut fiyatına hâlâ yazlık kiraların dikkat çektiğini söyledi.

Bu sezon yazlıkçıların daha seçici davrandığına işaret eden Kas, şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda insanlar önce ‘Bodrum mu? Çeşme mi?’ diye bakıyordu. Şimdi ise evin kendisine bakıyor. Fotoğrafları profesyonel mi? Daha önce kalanların yorumları nasıl? Temizlik standardı yeterli mi? İptal koşulları makul mu? En önemlisi de Turizm Bakanlığı’nın izin belgesi var mı? Bunların hepsi artık kiralama kararını doğrudan etkiliyor.”

Bodrum’da kısa dönemli kiralama yüzde 37 düştü

Bu durumun rakamlarda da görüldüğüne vurgu yapan Kas, “Örneğin Bodrum’da aktif kısa dönem kiralık konut sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37 azalmasına rağmen, ortalama günlük gelir yüzde 10’un üzerinde arttı. Ancak yıllık doluluk oranı hâlâ yaklaşık yüzde 46 seviyesinde. Yani yüksek fiyat yazmak tek başına yeterli olmuyor. Yazlıkların, yılın ne kadarında dolu kaldığı en az günlük fiyat kadar önemli hâle geldi.

Fethiye tarafında ise farklı bir tablo var. Aktif ilan sayısı azalırken doluluk oranı yüzde 52 seviyesine yükseldi. Özellikle ailelerin tercih ettiği havuzlu villalarda hem doluluk hem de yıllık gelir artıyor. Bu da bize şunu gösteriyor; doğru kısa dönemli mülkler doğru fiyatla sunulduğunda talep hâlâ güçlü.”

Sezonda boş kalan evler yüzde 10-20 indirime gidiyor

Bodrum’da bugün günlük villa kiralarının 30-40 bin TL’den başlarken, çok özel mülklerde 100 bin TL’nin üzerine kadar çıkabildiğine işaret eden Nilüfer Kas, “Çeşme ve Alaçatı’da da benzer bir tablo var. Ancak bu rakamların tamamı gerçekleşen fiyat değil, ilan fiyatı. Sezon içinde boş kalan birçok evin sonradan yüzde 10-20 hatta daha fazla indirim yaptığını görüyoruz.

Ev sahiplerinin yaptığı en büyük hata, ‘Geçen yıl bu rakama kiraladım, bu yıl da üzerine koyarım’ diye düşünmek. Piyasa artık böyle çalışmıyor. Misafir otelleri, yurt dışı tatilini ve diğer alternatifleri de aynı anda karşılaştırıyor. Dolayısıyla fiyat ile sunulan kalite birbirini karşılamıyorsa o ev sezonun önemli bir bölümünde boş kalabiliyor.

Bu yıl kazandıran, yüksek fiyat değil, doğru fiyat oldu. Profesyonel fotoğraflanan, iyi yönetilen, izin belgesi bulunan ve beklentiyi doğru yöneten evler hâlâ çok iyi doluluk yakalıyor. Buna karşılık sadece fiyatını artıran ama hizmet kalitesini aynı oranda yükseltmeyen konutlar ise geçmiş yıllara göre daha zor kiralanıyor.”