Matlı: BTSO’da üretimin önünü birlikte açacağız

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, Hasanağa OSB, TOSAB, Kayapa OSB ve Çalı Sa­nayicileri ve İş İnsanları Derne­ği’ni ziyaret eden Matlı, sanayi­cilerin beklenti ve sorunlarını dinledi.

Ortak gündem üretim ve rekabet

Temaslarda enerji maliyetleri, altyapı, nitelikli iş gücü, ihracat, yeşil dönüşüm ve yeni pazarlara erişim başlıklarının öne çıktığını belirten Matlı, her bölgenin farklı ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Özellikle tekstil sektöründe ye­şil dönüşümün ilave maliyet ye­rine rekabet avantajına dönüş­türülmesi gerektiğini ifade eden Matlı, doğru destek mekanizma­larıyla Bursa sanayisinin ulusla­rarası gücünün artırılabileceği­ni kaydetti. Matlı, BTSO’nun 60 bin üyesini kapsayan katılım­cı bir yönetim modeli oluştura­caklarını belirterek, “Üyelerimi­zi sahada dinleyen, sorunları ye­rinde tespit eden ve ihtiyaçlara göre somut çözümler geliştiren bir BTSO anlayışına ihtiyacımız var” dedi.

Finansman ve nitelikli iş gücü

Bursa’nın üretim ve ticaret gücünü artırmak için üyelerin finansmana, nitelikli iş gücü­ne, teknolojiye ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak pro­jeler geliştireceklerini belir­ten Matlı, BTSO’nun üyeleriyle doğrudan temas kuran bir yapı­ya kavuşacağını söyledi.

Matlı, “Üreticiden tüccara, küçük işletmeden sanayiciye kadar 60 bin üyemizin tamamı­nın rekabet gücünü artıracağız. Bursa’nın üretim ve ticaret gü­cünü birlikte düşünerek ve bir­likte çalışarak daha ileri taşıya­cağız” diye konuştu.