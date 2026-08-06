Matlı: BTSO’da üretimin önünü birlikte açacağız
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, organize sanayi bölgeleri ve sanayici derneklerinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek üretim gündemini değerlendirdi.
Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, Hasanağa OSB, TOSAB, Kayapa OSB ve Çalı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni ziyaret eden Matlı, sanayicilerin beklenti ve sorunlarını dinledi.
Ortak gündem üretim ve rekabet
Temaslarda enerji maliyetleri, altyapı, nitelikli iş gücü, ihracat, yeşil dönüşüm ve yeni pazarlara erişim başlıklarının öne çıktığını belirten Matlı, her bölgenin farklı ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.
Özellikle tekstil sektöründe yeşil dönüşümün ilave maliyet yerine rekabet avantajına dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Matlı, doğru destek mekanizmalarıyla Bursa sanayisinin uluslararası gücünün artırılabileceğini kaydetti. Matlı, BTSO’nun 60 bin üyesini kapsayan katılımcı bir yönetim modeli oluşturacaklarını belirterek, “Üyelerimizi sahada dinleyen, sorunları yerinde tespit eden ve ihtiyaçlara göre somut çözümler geliştiren bir BTSO anlayışına ihtiyacımız var” dedi.
Finansman ve nitelikli iş gücü
Bursa’nın üretim ve ticaret gücünü artırmak için üyelerin finansmana, nitelikli iş gücüne, teknolojiye ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak projeler geliştireceklerini belirten Matlı, BTSO’nun üyeleriyle doğrudan temas kuran bir yapıya kavuşacağını söyledi.
Matlı, “Üreticiden tüccara, küçük işletmeden sanayiciye kadar 60 bin üyemizin tamamının rekabet gücünü artıracağız. Bursa’nın üretim ve ticaret gücünü birlikte düşünerek ve birlikte çalışarak daha ileri taşıyacağız” diye konuştu.