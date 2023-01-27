Dünya fuarcılığının parlayan yıldızı Türkiye

Pandeminin ortaya çıktığı döneme kadar istikrarlı bir büyüme trendi içerisinde olan fuarcılık sektörü, 2021 yılı itibariyle normalleşme sürecine girdi. TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, “2021 yılında düzenlenen bölgesel ve ulusal nitelikteki fuarlarımızın önemli bir bölümü pandemi öncesindeki katılımcı ve ziyaretçi sayılarına yeniden ulaştı. Uluslararası nitelikteki fuarlarımız da hedef ülkelerdeki ziyaretçi kitlelerinin kayda değer ölçekte ilgisine mazhar oldu” dedi.

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, sektörü şöyle değerlendirdi: Pazarını korumak isteyen ilgi gösterdi Türkiye Fuarcılık Sektörü 2022 yılına büyük umutlarla başladı. Pandeminin kontrol altına alınması, geçmiş dönemde üzerimize çöken sis bulutunun 2022 yılında tamamen dağılmasını sağladı.

Türk özel sektörü geçmiş tecrübeleri ışığında mevcut pazarını korumak ve başkalarından boşalan pazarlara da nüfuz edebilmek amacıyla, daha fazla görünür olmayı tercih ederek 2022 yılında fuar katılımına daha fazla yöneldi. Avrupa ülkelerinin vize politikaları Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin Avrupa fuarlarına katılım ve ziyareti negatif yönde etkilemeye devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşı da bu ülkelerdeki uluslararası fuarların katılım desenini değiştirdi. Ülkemizin yakın coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçisinin yönünün önemli ölçüde Türkiye’ye yönelmesini sağladı.

2023’te çok daha başarılı olacağız

Tüm bu gelişmeler, 2022 yılında ülkemizde düzenlenen pek çok uluslararası fuarın tam dolulukta düzenlenmesi, mevcut yerleşim planlarına 2023 yılında yeni salonların da eklenmesi ile sonuçlandı. Yurt içinde düzenlenen pek çok ulusal nitelikteki fuarın uluslararası statüye kavuşturulması çalışmaları büyük ivme kazandı.

2023’te çok daha başarılı olacağız 2022 yılında yaşanan bütün bu olumlu gelişmeler Türkiye’yi, dünya fuarcılık sektörünün parlayan yıldızı haline getirdi. Yeniden özgüvenini kazanan sektör, Türkiye’de düzenlenen başarılı fuarlarını yurt dışına da taşıma çalışmalarını hızlandırdı.

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisimizin 2022 yılında gündeme taşıdığı pek çok konu başlığı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde ilgili bakanlık ve kamu kurumları nezdinde çok süratli bir biçimde sonuca ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un vizyoner ve yenilikçi yaklaşımıyla fuarcılık sektörünün de içerisinde yer aldığı “Hizmetler Sektörü”ne yönelik yürürlüğe konan yeni teşvik mekanizması da büyük bir mutlulukla karşılandı.

Türkiye Fuarcılık Sektörünün başarılarına büyük katkı

KOSGEB Fuar Teşvik rakamlarında gerçekleşen artışlar KOBİ’lerin fuar katılımlarının önemli ölçüde teşvik edilmesini sağladı. Türkiye Fuarcılık Sektörünün başarılarına büyük katkı sağlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a sektör adına teşekkürlerimizi sunar, dünya fuarcılık sektörünün parlayan yıldızı Türkiye’nin 2023 yılında çok daha büyük başarılara imza atacağı inancımı vurgulamak isterim.

Fuarlarla 20 milyar dolar katkı

Medyafors AŞ Genel Müdürü Hakan Ömer Gider, “Geçtiğimiz 2 yıllık dönemde hayatımıza giren kavramlardan bir de online kelimesi oldu” diye başladı söze. Fuarcılık için deneyimsel olarak ilk başlarda “sanal fuar”lar her ne kadar gündem olduysa da gerekli ilgiyi görmediğini anlatan Gider, “Fuarların kendine has bir tılsımı vardır. Bunu ancak katılanlar görür…” ifadesini kullandı. Medyafors AŞ Genel Müdürü Hakan Ömer Gider şu bilgileri verdi: “Bayim Olur musun?

Franchising & Markalı Bayilik Fuarı” olarak biz de katılımcı markaları nitelikli yatırımcı adayları ile dört gün boyunca bir araya getirmekteyiz. “Bayim Olur musun? Franchising & Markalı Bayilik Fuarı” doğru ve başarılı yatırımcıların bulunması için doğru bir buluşma ortamıdır.

Fuar Yenikapı Fuar Merkezi’nde yapılmaktadır. Bu yıl da yurt dışı “Franchising Fuarları”nın temsilciliklerini yapmaktayız.

30 milyonun üzerinde alıcı datasına sahip

21-23 Mart 2023’de yapılacak “VERSOUS Franchise Forum ve Fuarı” için firmaları Rusya Moskova’ya davet ediyoruz. CNR Holding AŞ CEO’su Ceyda Erem sektörle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Fuar organizasyonları yüzlerce ürünün birebir görülebilmesini, yetkililerle yüz yüze görüşülmesini, ürünle ilgili detaylı bilgilerin alınmasını doğrudan sağlayan bir işleve sahiptir.

CNR Holding, fuarlara gelen yabancı alıcı sayısını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Global Pazar İstihbarat Sistemi’ni (Business Intelligence Agency-BIA) etkin bir şekilde kullanıyor. 10 farklı dilde, yıllık 500 binin üzerinde çağrı gerçekleştiren CNR Data – B2B ekibi, 30 milyonun üzerinde alıcı datasına sahip.

4 farklı şehirde CNR Holding, 2022 yılında ekonomiye 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Düzenlediği uluslararası fuarlarla Türk fuarcılık sektörünün küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan CNR Holding, yurt içi fuarlarını, İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin olmak üzere 4 farklı şehirde hayata geçiriyor. Yılda ortalama 20 fuar düzenleyen CNR, yurt dışı fuarlarına da ağırlık vermeye devam ediyor.

Fuarların kendine has 'tılsımı' vardır

Medyafors AŞ Genel Müdürü Hakan Ömer Gider, “Geçtiğimiz 2 yıllık dönemde hayatımıza giren kavramlardan bir de online kelimesi oldu” diye başladı söze.

Fuarcılık için deneyimsel olarak ilk başlarda “sanal fuar”lar her ne kadar gündem olduysa da gerekli ilgiyi görmediğini anlatan Gider, “Fuarların kendine has bir tılsımı vardır. Bunu ancak katılanlar görür…” ifadesini kullandı. Medyafors AŞ Genel Müdürü Hakan Ömer Gider şu bilgileri verdi:

Bayim Olur musun?

Franchising & Markalı Bayilik Fuarı” olarak biz de katılımcı markaları nitelikli yatırımcı adayları ile dört gün boyunca bir araya getirmekteyiz. “Bayim Olur musun? Franchising & Markalı Bayilik Fuarı” doğru ve başarılı yatırımcıların bulunması için doğru bir buluşma ortamıdır.

Fuar Yenikapı Fuar Merkezi’nde yapılmaktadır. Bu yıl da yurt dışı “Franchising Fuarları”nın temsilciliklerini yapmaktayız. 21-23 Mart 2023’de yapılacak “VERSOUS Franchise Forum ve Fuarı” için firmaları Rusya Moskova’ya davet ediyoruz