Dünyada ham çelik üretimi düştü, Türkiye'de artış devam etti

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, küresel ham çelik üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 4,7 düşüşle 152,8 milyon ton oldu.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 9,0 düşüşle 82,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 6,8 artışla 12,3 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 3,8 düşüşle 7,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 2,1 artışla 6,9 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 3,1 düşüşle 6,3 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 3,4 düşüşle 5,5 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 4,8 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye'nin üretimi ise %4,0 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İlk 7 ay

Yılın ilk 7 ayında global ham çelik üretimi yüzde 0,7 düşüşle 1 milyar 107,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 2,2 düşüşle 613,7 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 7,2 artışla 86,4 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini %14,9 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 21,7 milyon ton olarak gerçekleşti.