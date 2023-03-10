Dünyanın en etkili pazarlama liderleri küresel pazarlama konferansı için İstanbul’da!

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) iş birliğiyle 2009 yılından bu yana her sene dünyanın farklı bir şehrinde gerçekleştirilen Küresel Pazarlama Konferansı, Reklamverenler Derneği iş birliğiyle ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek. Reklam ve pazarlama alanında global vizyonu belirleyen isimleri bir araya getirecek etkinlikte, pazarlama ve yaratıcılık endüstrisinin bugünü ve geleceği konuşulacak. 27 Nisan 2023 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konferansın biletleri Biletino.com üzerinden satışa sunuldu.

Pazarlamanın geleceği konuşulacak

Dünya çapında en önemli markaları yöneten liderlerin, Türkiye’deki reklam ve pazarlama uzmanlarıyla bir araya geleceği organizasyonda, 30’un üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak.

Etkinlikte aralarında, Mastercard Pazarlama ve İletişim Direktörü (Mastercard CMO&CCO), WFA Başkanı Raja Rajamannar, VICE Medya Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İnovasyon Başkanı (Senior Vice President & Head of Innovation) Mark Adams, Bumble’ın Avrupa ve Orta Doğu Pazarlama Lideri (Vice President EMEA Marketing) Naomi Walkland, ABinBEV Global Pazarlama Direktörü (Global Chief Marketing Officer) Marcel Marcondes , Unilever Dijital ve Ticari İşler Yetkilisi (Chief Digital & Commercial Officer) Conny Braams, Reckitt Pazarlama, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Direktörü (Chief Marketing, Sustainability & Corporate Affairs Officer) Fabrice Beaulieu, The Brandtech Grubu Kurucusu ve CEO’su David Jones ve Scope3'ün Kurucusu ve CEO’su Brian O'Kelley’in bulunduğu değerli konuşmacılar sahnede olacak.

WFA CEO’su Stephan Loerke’nin açılış konuşmasıyla başlayacak ve tüm gün sürecek oturumlarda, “Sürdürülebilir Büyüme” ana teması çerçevesinde etkin iş ortaklıkları, pazarlama endüstrisinin yarattığı etki ve değerin ölçümü, yapay zekanın, yeni teknolojilerin endüstride etkin kullanımı ve pazarlamanın süper gücü olarak nitelendirilen yaratıcılık konuları ele alınacak.

Geleceği gözeten “Yeşil konferans”

Bu yıl “Sürdürülebilir Büyüme” ana temasından yola çıkan ve uzman konukları ile pazarlama dünyasında büyük önem taşıyan konferans, aynı zamanda çevreye olan etkisinin kontrolü ile de önemli bir farkındalık yaratacak. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu olacak şekilde titizlikle planlanan etkinlik, “yeşil konferans” olma hedefi taşıyacak. Etkinlik süresince oluşacak fazla gıdalar, tüm organik ve dönüştürülebilir atıklar toplanıp döngüsel ekonomiye kazandırılacak.