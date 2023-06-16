e-ihracatta hedef, toplam ihracatın %10’una ulaşmak

Türkiye'deki firmaların e-ihracatla dünyaya açılabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Global Marketing Agency (GMA) Türkiye tarafından TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen "e-İhracat Stratejileri Programı" ticaret sektörünün önde gelen isimlerini başkentte bir araya getirdi. Programın açılışında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2019’da 68 bin kişinin Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat yaptığını belirterek, “Bu sayı şimdi 548 bin kişiye çıktı.

2019 yılında 136 milyar liralık e-ticaret hacmi varken 2022 sonu itibarıyla bu 800 milyar liralarda. Bu rakamlara baktığımızda gerçekten önemli yol almışız. ATO olarak üyelerimizin her alanda olduğu gibi bu alanda da ihtiyaçlarını, eğitimlerini, e-ticaret, e-ihracat anlamında bütün sıkıntılarını çözme gayreti içindeyiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise, Türkiye ihracatının yüzde 3’ünün e-ihracat ile gerçekleştiğini belirterek, “Hedefimiz yüzde 10’a çıkarılması” dedi.

3 Türk şirketinin Amerikan pazarında e-ihracata başladığını da belirten Ardıç, “Amazon ve Amerikan Şirketler Derneği ile yaptığımız iş birlikleri ile şirketlerimizi Amerikan pazarı başta olmak üzere e-ihracata hazırlıyoruz. Şimdiden 3 şirketimiz Amerikan pazarında e-ihracata başladı. Tüm e-ticaret ve e-ihracat paydaşlarını, yeni girişimcileri ve üniversite öğrencilerini bu luşturduğumuz, sadece 'dijitalleşme' konuştuğumuz, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmalarını düzenliyoruz. Bugüne kadar 90’na yakın düzenlediğimiz etkinliklerle, 100 binden fazla girişimcimize ulaştık.

81 ilde TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarımızın da destekleriyle e-ticaret eğitimleri gerçekleştirdik. Şimdi de KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştirmek için sertifikalı e-ticaret eğitimleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.