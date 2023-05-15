E-ticarette sipariş adetleri 4.8 milyara çıktı
E-ticaret sektörü her geçen gün büyüyor. E-ticaret sektörü temsilcileri, Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinin sektöre olumlu yansıyacağını öngörüyor. Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 109 artışla 800 milyar liraya ulaştı.
E-ticaret sektörü her geçen gün büyüyor. E-ticaret sektörü temsilcileri, Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinin sektöre olumlu yansıyacağını öngörüyor. Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 109 artışla 800 milyar liraya ulaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, geçen yıl sipariş adetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona çıktığını belirterek, 2023'ün e-ticaret hareketliliğinin yaşanacağı en önemli dönemlerden biri olabileceğini söyledi. 2022 yılında perakende e-ticaret hacminin 458 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Özkara, rakamların gitgide arttığını ifade etti.
Markaların bugüne özel indirimler yapması ve site içinde kullanıcıları yönlendirecek özellikler sunması gerektiğini dile getiren Özkara, geçen yıl Anneler Günü'nde yapılan internet alışverişlerinde kuyumculuk sektörünün yüksek satışlar gerçekleştirdiğini, aksesuar kategorisindeki takı, bileklik, kolye gibi ürünlerin de ciddi bir satış oranı olduğunu dile getirdi. Özkara, şöyle konuştu: “Bu yıl yükselen altın ve gümüş fiyatları nedeniyle kullanıcılar, daha çok aksesuar kategorilerine yönelmeye başladı. Yine küçük ev aletleri Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürün gruplarından biri" dedi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de sektörün Anneler Günü kampanyalarının uygulandığı dönemde 30 milyar liranın üzerinde hacim beklediğini söyledi. İnternetten yapılan alışveriş alışkanlığının büyümeye devam ettiğine değinen Ekmekçi, Anneler Günü kapsamında en çok satılan ürünlere ilişkin “Hediye kategorilerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünlerinin öne çıktığını görüyoruz” dedi.