E-ticarette sipariş adetleri 4.8 milyara çıktı

E-ticaret sektörü her geçen gün büyü­yor. E-ticaret sektö­rü temsilcileri, Anneler Gü­nü için yapılan internet alış­verişlerinin sektöre olumlu yansıyacağını öngörüyor. Ge­çen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 109 ar­tışla 800 milyar liraya ulaş­tı. Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, geçen yıl sipariş adetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyon­dan, 4 milyar 787 milyona çıktığını belirterek, 2023'ün e-ticaret hareketliliğinin ya­şanacağı en önemli dönem­lerden biri olabileceğini söy­ledi. 2022 yılında perakende e-ticaret hacminin 458 mil­yar lira olarak gerçekleştiğini belirten Özkara, rakamların gitgide arttığını ifade etti.

Markaların bugüne özel indirimler yapması ve site içinde kullanıcıları yönlen­direcek özellikler sunması gerektiğini dile getiren Öz­kara, geçen yıl Anneler Gü­nü'nde yapılan internet alış­verişlerinde kuyumculuk sektörünün yüksek satışlar gerçekleştirdiğini, aksesuar kategorisindeki takı, bileklik, kolye gibi ürünlerin de ciddi bir satış oranı olduğunu di­le getirdi. Özkara, şöyle ko­nuştu: “Bu yıl yükselen altın ve gümüş fiyatları nedeniy­le kullanıcılar, daha çok ak­sesuar kategorilerine yönel­meye başladı. Yine küçük ev aletleri Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürün grup­larından biri" dedi. Elekt­ronik Ticaret İşletmecile­ri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de sektörün Anneler Günü kampanya­larının uygulandığı dönem­de 30 milyar liranın üzerin­de hacim beklediğini söyledi. İnternetten yapılan alışve­riş alışkanlığının büyümeye devam ettiğine değinen Ek­mekçi, Anneler Günü kapsa­mında en çok satılan ürünle­re ilişkin “Hediye kategori­lerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, koz­metik, giyim, ayakkabı, çan­ta ve mücevherat ürünleri­nin öne çıktığını görüyoruz” dedi.