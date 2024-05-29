EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: 140 bin ihracatçıya yer açılmalı

Özlem SARSIN

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen iş dünyasının yeşil pasaportta kapsam değişikliği talebine Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’dan öneri geldi. Yorgancılar, yeşil pasaport düzenlemesinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

2023 yılında verilen 1.8 milyon yeşil pasaport ile rekor kırıldığını, 2010 yılından bu yana 5.8 milyon adet yeşil pasaport üretildiğini söyleyen Yorgancılar, yeni baştan yeşil pasaport düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirterek önerilerini şöyle sıraladı: “Öncelikle döviz harcamak için değil döviz getirmek için bir düzenleme yapılsın. 2023 yılı itibarı ile kamuda çalışan 5.2 milyon kişi ve aile fertleri dikkate alındığında, kamuda 1. derece kademeden itibaren 21 yılını dolduran çalışanlar için veya müdür ve üstü şeklinde belirli ünvanlara verilmesi, emekliler için sadece yönetici kademesine bu imkanın tanınması.

Böylelikle, kapsam daraltılıp, AB’nin iyi niyeti suiistimal edilmeden toplamda 140 bin olan ihracatçı firma için yer açılması, ihracat seviyesine göre kademeler revize edilerek, firmadan daha çok kişinin yeşil pasaport alabilmesi, 365 Oda-Borsa’nın toplam 10 bin 700 olan meclis üyesine yeşil pasaport verilmesini öneriyoruz” dedi. Sadece TOBB başkanlarına yeşil pasaport verilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Yorgancılar, TOBB olarak doğru yöntemi bulabilmek açısından çalışıp çaba göstereceklerini belirtti.

“Kaçak yaşamdan AB rahatsız”

AB’nin vize konusunda şikâyetleri olduğuna da işaret eden Yorgancılar, “Geçen sene ekim ayı meclisinde vize alıp AB’ye giden 90 gün sınırını aşarak AB ülkelerinde kaçak yaşamaya devam eden 175 bin kişi olduğunu dile getirmiştim. AB de bunu görüyor ve rahatsız oluyor, bu nedenle önümüze vize engelleri çıkıyor.

Geçmişte bu kadar vize ile ilgili problem yaşamıyorduk. Müracaat ettiğimizde en fazla 1 hafta 10 gün içinde vizelerimizi alabiliyorduk. AB Komisyonu tarafından açıklanan istatistiklere göre vize başvurularında Türkiye genelinde en fazla ret Estonya, Danimarka ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilmiş. İzmir’de 2023 yılında yüzde 13 ile ret oranı en yüksek ülke en büyük ticaret partnerimiz Almanya’dır. İzmir’de konsolosluğu olan 3 ülkenin ret ortalaması ise yüzde 9’dur. Yani her 9 kişiden biri ret yemiş oluyor. Romanya Schengen Bölgesi’ne 31 Mart’ta geçtiği için verileri tabloda yok” dedi.

“Asgari ücretten alınan vergi sabit kalmalı”

Uzun zamandır beklenen tasarruf tedbirlerinin açıklandığını, atılan her adım çok kıymetli olmakla birlikte, israfı önleyecek, tasarrufu sağlayacak daha büyük hamlelere ihtiyaç olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu kaydeden Yorgancılar, “Özellikle de kayıt dışı ile ilgili atılacak adımlar da önemli. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, yeni vergilere de çalışılıyor.

Asgari Kurumlar Vergisi bunlardan sadece biri. Asgari ücret üzerinden alınan vergi oranlarının sabit kalması arttırılmaması, çalışanın ocak ayında aldığı maaşı eylülde ağustosta da aynı ücreti alabilir durumda olması gerekiyor. O yüzden vergi dilimlerinin yükseltilmesi lazım bu son derece önemli sürekli dile getirdiğimiz bir konu” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuyu Cumhurbaşkanı’na taşımıştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yeşil pasaporta olan ihtiyacına yönelik konuyu TOBB’un 80. Mali Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine şu şekilde taşımıştı: “Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki yolumuz açılsın.

Dolayısıyla oda, borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz. Her zaman reel sektörün yanında duran sizden bu konuda müjdeler geleceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, iş dünyasının yeşil pasaporta ilişkin taleplerine yanıt vererek, bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüştüklerini kaydetti. Erdoğan, “İnşallah 365 yanılmıyorsam odaborsa başkanına bu yeşil pasaporttan verilecek. Hayırlısı olsun, görevde oldukları süre içerisinde yeşil pasaportu kullanma imkânına sahip olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Ender Yorgancılar’dan yeşil pasaport için öneriler

-Döviz harcamak için değil döviz getirmek için bir düzenleme yapılması,

-Kamuda 1. derece kademeden itibaren 21 yılını dolduran çalışanlar için veya müdür ve üstü şeklinde belirli ünvanlara yeşil pasaport verilmesi

- Emekliler için sadece yönetici kademesine bu imkânın tanınması

-Kapsam daraltılıp AB’nin iyi niyeti suiistimal edilmeden toplamda 140 bin olan ihracatçı firma için yer açılması,

- İhracat seviyesine göre kademeler revize edilerek firmadan daha çok kişinin yeşil pasaport alabilmesi,

-365 Oda-Borsa’nın toplam 10 bin 700 olan meclis üyesine yeşil pasaport verilmesi.

İhracatçıların yeşil pasaport alabilmesi için aranan şartlar:

(Son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması)

- Eğer ihracatı 500 bin dolar10 milyon dolar arasında ise 1 (bir),

-Eğer ihracatı 10-25 milyon dolar arasında ise 2 (iki),

-Eğer ihracatı 25-50 milyon dolar arasında ise 3 (üç),

-Eğer ihracatı 50-100 milyon dolar ise (4) dört,

-Eğer ihracatı 100 milyon dolar üzerinde ise 5 (beş)