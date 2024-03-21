Ege Orman Vakfı, 3 Avrupa Birliği projesinde eş zamanlı yer alıyor

Özlem SARSIN

Vakıf Genel Müdürü Perihan Öztürk, iklim değişikliği, biyo-çeşitliliğin korunması, kırsal kalkınma, düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması için projelere ağırlık verdiklerini ifade etti. Uzun zamandır AB destekli projeler yürüttüklerini belirten Öztürk, “AB projelerine iyi uygulama örneklerini deneyimleme ve kapasitemizi geliştirme imkânı verdiği için çok önem veriyoruz.

2023 yılında kabul olan farklı paydaşlarla 3 Avrupa Birliği projesinde eş zamanlı görev alıyoruz” dedi. Üstlendikleri AB projeleri hakkında bilgi veren Öztürk, “Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma Projesi, Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık Projesi ve Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz Projelerinde yola çıktık.

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği koordinatörlüğünde yürütülen, eş faydalanıcısı olduğumuz “Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma Projesi” ile iklim değişikliğine karşı dirençli bireyler yetiştirilmesine yönelik, doğa ve biyomimikri (Doğayı taklit etmek, doğadan esinlenmek) temelli bir eğitim müfredatı hazırlanacak. Eğitimler kapsamında hazırlanan içerikler öğretmenlere ve 10-16 yaş aralığındaki öğrencilere pilot eğitimler ile aktarılacak.

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde yürütülen, eş faydalanıcısı olduğumuz “Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz” projesi ile de tarım sektöründeki sürdürülebilir istihdamın, eşitlik temelinde ve geleceğin insanına yakışır işler yaklaşımı çerçevesinde teknolojik dönüşüm ile geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

28 yıldır ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiren Ege Orman Vakfı’nın Türkiye’nin farklı bölgelerinde İzmir, Adana, Ankara, Aydın, Kırıkkale, İzmit, İstanbul, Hatay, Manisa, Elazığ, Adıyaman, Eskişehir, Bursa, Mersin, Denizli gibi birçok ilde ve bağışçılarının talep ettikleri illerde yeni ormanlar oluşturmaya devam ettiğini belirten Perihan Öztürk, 28 yıldır ağaçlandırma çalışmalarının yanında birçok eğitim projesi, kırsal kalkınma projesi, AB Projesi, biyo çeşitlilik projesi, sakız, zeytin ve otoyol ağaçlandırma çalışmalarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

“Karbon ayak izinizi denkleştirin”

Perihan Öztürk, yaklaşan tehlikenin farkında olan kişi ve kuruluşların, Ege Orman Vakfı aracılığıyla fidan dikip hem karbon ayak izlerini denkleştirdiklerine dikkat çekti. Öztürk, şirketlerin karbon salımlarını www.egeorman.org. tr web sitesinde bulunan karbonmetre aracılığı ile hesaplayabildiklerini kaydetti.