Egeli mobilya ihracatçıları tasarımcıları ödüllendirdi

Özlem SARSIN

Mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarım­cı adaylarının tasarımlarını or­taya çıkarmak amacıyla düzen­lenen yarışma bu yıl “MOBİL­YAŞAM” temasıyla düzenlendi. Yarışmada iki aşamada değer­lendirme yapılarak öğrenci ka­tegorisinde 6, profesyonel kate­gorisinde 6 olmak üzere 12 fina­list proje belirlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri Yöne­tim Kurulu Başkanı Jak Eskina­zi, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 20 yıldır Türkiye’ye yüzlerce ta­sarımcı kazandırdıklarını söyle­yerek, tasarım ekosistemine güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihra­cat gerçekleştirdiklerini ifade etti. İhracatçıların tasarıma ciddi yatı­rımlar yaptığını söyleyen Eskina­zi, “Geçen sene Ezber Bozan Ta­sarım Yarışmamıza rekor düzey­deki başvuru bu sene katlanmış durumda. İşte bu gerçek bir başa­rıdır.

Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ula­şan mobilya sektörümüz 2024’ün Ocak-Ağustos döneminde 2,9 mil­yar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizde kuvvetli bir endüstri­yel tasarım kültürünün oluşması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasa­rıma yönelik çalışmalara daha faz­la destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ihra­catçıları artan başarılarını gör­mekten memnun olduklarını söyleyerek, “Bu yarışmaya katı­lımcıların rekor sayıya ulaştığı­nı görmekten, sektöre yeni tasa­rımcılar kazandırmaktan mem­nunuz. Bugün için dünyada 8. sırada olan ülkemizi çok yakın zamanda hedefledikleri 5. sıraya ulaştıracaklarına yürekten ina­nıyorum” diye konuştu.

“İhracat birim fiyatımız 3.62 dolar”

Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatının yükselmesi için tasarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyen Ali Fuat Gürle, “Şu anda ortalama kg fiyatımız 3.26 dolar. Ege mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3.50 dolar. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor” diye konuştu.