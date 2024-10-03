Egeli mobilya ihracatçıları tasarımcıları ödüllendirdi
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni’nin 4.’sü düzenlendi.
Özlem SARSIN
Mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl “MOBİLYAŞAM” temasıyla düzenlendi. Yarışmada iki aşamada değerlendirme yapılarak öğrenci kategorisinde 6, profesyonel kategorisinde 6 olmak üzere 12 finalist proje belirlendi.
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 20 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını söyleyerek, tasarım ekosistemine güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. İhracatçıların tasarıma ciddi yatırımlar yaptığını söyleyen Eskinazi, “Geçen sene Ezber Bozan Tasarım Yarışmamıza rekor düzeydeki başvuru bu sene katlanmış durumda. İşte bu gerçek bir başarıdır.
Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz 2024’ün Ocak-Ağustos döneminde 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizde kuvvetli bir endüstriyel tasarım kültürünün oluşması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha fazla destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ihracatçıları artan başarılarını görmekten memnun olduklarını söyleyerek, “Bu yarışmaya katılımcıların rekor sayıya ulaştığını görmekten, sektöre yeni tasarımcılar kazandırmaktan memnunuz. Bugün için dünyada 8. sırada olan ülkemizi çok yakın zamanda hedefledikleri 5. sıraya ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.
“İhracat birim fiyatımız 3.62 dolar”
Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatının yükselmesi için tasarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyen Ali Fuat Gürle, “Şu anda ortalama kg fiyatımız 3.26 dolar. Ege mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3.50 dolar. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor” diye konuştu.