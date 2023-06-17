Ekonomi politikasının başarısı uzlaşmadan geçer

TÜRKONFED Heyeti, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (DOGÜNSİFED) katkıları ile kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte, “Hayalimizdeki Türkiye” temalı bir konuşma yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ortak acılar, heyecanlar ve sevinçleri bir arada yaşadığımız siyasi ve toplumsal atmosferin; müzakere ve uzlaşma zemininde inşasında bilim, kurallar ve kurumların esas alındığı ‘Ulusal Dönüşümü’ başlatmak için önemli bir fırsatın arifesindeyiz. Ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye, Türkiye’nin aydınlık geleceğini, aklın ve bilimin ışığında inşa edebiliriz” dedi.

Verimlilik temelli iktisat bilimi politikalarının başarısı için istişare ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “İş dünyası ve sivil toplumun ikinci yüzyılın yeni hikayesine dahil edilmesi ekonomik ve toplumsal dayanıklılığı artırır” diye konuştu.