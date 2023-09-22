"Ekotek olarak, enerji ve doğayı koruyoruz"

Belma A.ÖZGEN

Türkiye’nin su, ısı ve geri kazanım konusundaki potansiyelini değerlendirmede yeterince başarılı olamadığının altını çizen Tirelioğlu, Türkiye’nin doğal kaynaklarını verimli ve akılcı kullandığında, sürdürülebilirlik doğrultusunda doğa ile barışık teknikler ile ilerleme kayıt edeceğine inandıklarını kaydetti.

Ekotek ısı teknolojileri olarak verimli endüstriyel ürünler üreterek enerji ve doğayı koruduklarının altını çizen ve buna son derece önem verdiklerini belirten Tirelioğlu, “Bizi tercih eden fabrika ve üreticilerin doğru ve akıllı teknolojiler kullanmasını sağlayarak gereksiz iş gücü ve maliyetlerinden tasarruf yapmalarını sağlıyoruz.” dedi.

“Belgesiz üretim yapanlar denetlenmeli”

2023 yılı ilk çeyreğinde seçim belirsizliğine kadar gayet yükselen bir grafik sergilerken seçim sonrası döviz kurlarının çok fazla değişkenlik göstermesi, artan iş gücü, hammadde maliyetleri gibi nedenler ile sektörün daralmaya başladığını ifade eden Tirelioğlu, son çeyrekte piyasa ve hammadde maliyetlerinde yükselme olmaz ve döviz kuru rekabetçi seviyelerde tutunursa, 2023 yılı sonu itibarıyla yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başlayacağını öngördüklerini söyledi.

Sektörün en büyük sıkıntısının belgesiz kazan ve ürün üreten firmalara yönelik yeterli denetimlerin yapılmaması olduğunun altını çizen Tirelioğlu, ihracatı kolaylaştıran önlemlerin alınıp bazı ülkelerin Türkiye için uyguladıkları gümrük tarifelerinin ortadan kaldırılmasının üreticinin elini rahatlatacağını kaydetti. Tirelioğlu, 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini yıl sonuna kadar 6 ülkeye daha ihracat gerçekleştireceklerini bildirdi.