Elektronik atığın Türkiye’ye yıllık faturası 1 milyar euro

Nagihan KALSIN

Gerekli önlemler alınmadan çö­pe atılan telefon, tablet ve bilgisayarların büyük gü­venlik riskleri taşıdığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, “Türkiye’de her yıl 700 bin ton elektronik atık çö­pe atılıyor. Ülke ekonomisi yıllık 1 milyar euroluk kayba uğruyor. Bun­ların yüzde 15’ini bilgisayar ve tab­letler, yüzde 9’unu cep telefonları oluşturuyor.

Bunlar, gerekli önlem­ler alınmadan çöpe atıldığında kişi­sel veya hassas bilgilerin kötü niyet­li kişilerin eline geçmesi kaçınılmaz oluyor” dedi. TAYED Başkanı Öner, kullanılmadığı için çöpe atılan elektronik atıkla­rın dijital mezarlık ola­rak anıldığını ifade ede­rek, şunları söyledi: “Biz tüketiciler tüm verileri güvenli bir şekilde silmek için kolay erişime ve bil­giye sahip olmadığımız­dan; çöpe attığımız bir elektronik eşya, büyük felaketlere yol açabilir.

Açık kalmış sosyal medya hesapları, e-postalar, galerideki özel resimler, kişisel bilgiler gibi tüm hayati veri­lerimiz bu yolla kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu sebeple yapılacak en iyi şey, cihazınızı bir yenileyiciye satmaktır. Bu yenileyici, tüm verile­ri özel araçlarla silecek, cihazı fab­rika ayarlarına sıfırlayacak ve sonra yenilenmiş ürün olarak satacaktır.”

Türkiye elektronik atıkta dünyada 17. Sırada

Dünyada en fazla elektronik atık üreten ülkeler sıralamasında yıllık 7 milyon ton ile ABD başı çekiyor. TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, ABD'nin arkasından 6 milyon ton ile Çin’in, 2.5 milyon ton atıkla Japonya’nın geldiğini belirtti. Türkiye’nin yıllık 700 bin ton elektronik atık ile dünya sıralamasında 17’nci sırada olduğunu kaydeden Öner, “Türkiye’de e-atıkların yüzde 20’si büyük ev eşyaları, yüzde 37’si elektrik süpürgesi, tost makinesi gibi küçük ev eşyaları, yüzde 17’si ısıtıcılar, yüzde 15’i laptop, bilgisayar ve notebook’lardan, yüzde 9’u cep telefonları, yüzde 2’si aydınlatma ürünlerinden oluşuyor” dedi. Öner, Türkiye’de elektronik atıkta geri dönüşüm oranının ise yüzde 10’lar seviyesinde olduğunu söyledi.