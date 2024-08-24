Elif Ural: Sağlık turizminde kayıt dışı çalışan sayısı piyasanın yüzde 40'ına ulaştı

Elif Ural, sağlık turizmi alanında kayıt dışı çalışanların piyasanın yüzde 40'ına ulaştığını savundu. Ural, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı yazdıklarını, sorunun çözümü için bakanlıklarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bir seyahat acentesinin sağlık turizmi alanında çalışabilmesi için hem TÜRSAB belgesi hem de Sağlık Bakanlığından 'Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş' yetki belgesi alması gerektiğini belirten Ural, "Sağlık Bakanlığı, yetki verdiği aracı kuruluşlardan 3 dilde web sitesi olması ve sabit bir telefon hattından çağrılara cevap verecek bir numara bulunmasını şart koşuyor. Özellikle sosyal medya mecralarında çok düşük ücretlerle sağlık turizm yapmaya çalışan kişiler ise hastalara sadece WhatsApp hatları üzerinden cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı çalışanlar ülke imajına zarar veriyor

Ural, şöyle konuştu: "Merdiven altı hizmet veren bu kişiler, son derece hassas olan sağlık turizminde istenmeyen olaylara sebebiyet veriyor. Ülke imajımızı zedeliyor. Ayrıca rekabeti de olumsuz etkiliyor. Sağlık turizminde mevzuat eksiklikleri nedeniyle yaşanan birçok sıkıntı mevcut. Bu sıkıntıları ilgili kurumlarla yakın temas içinde çözmeye çalışıyoruz. Hastaneler sağlık hizmeti sunmalı, seyahat acenteleri ise sağlık turistinin kapıdan kapıya tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır."

Sağlık, Ticaret ve Hazine Bakanlığı'na iş birliği çağrısı

Ural, yetkisi olmayan kişilerin bu alanda yaptığı çalışmaların önüne geçmek için TÜRSAB olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Kaçak faaliyetleri engellemek için TÜRSAB havalimanlarında denetimlerini artırdı. Bu konuda üyelerimizden gelen her türlü şikayeti önemsiyor ve yetkili bakanlıklarımıza bildiriyoruz. Üyelerimizle sıklıkla buluşuyor ve sorunlarımızı paylaşıyoruz. Ortalama her ay bir büyük şehrimizde üyelerimizle toplantı yapıyoruz." dedi.

Sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işbirliği halinde gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade eden Ural, "TÜRSAB, bu konuda bakanlıklara destek verebilecek en önemli kurumdur. Geliştireceğimiz ortak bir proje ile bu sorunları çözebileceğimize ve insan sağlığını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda kayıt dışı çalışanların önüne geçebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.