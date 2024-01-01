ELÜS’te işlem hacmi 100 milyar lirayı aşacak

İşlem hacmine göre sırasıyla buğday, mısır, arpa başta olmak üzere Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohumlar dahil 17 ürünün ELÜS'te işlem gördüğünü ifade eden Kırali, " TÜRİB'in Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda 2023'te işlem hacmi 82 milyar lira oldu. Gelecek yıl işlem hacminin 100 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz. Piyasanın 4 yıllık faaliyet döneminde ELÜS işlem hacmi 23 kat artarak 182 milyar lira oldu. Günlük piyasa işlem rekoru, bu yıl yeni seviyelere taşındı. Günlük işlem hacmi rekoru 15 Ağustos'ta 2,4 milyar liraya, hacim ve miktar rekoru ise 4 Ağustos'ta 419 bin tona yükseldi" diye konuştu.

Kontrollü fiyat hareketliliği

Kırali, Ticaret Bakanlığının kalite kriterlerini yayımlaması sonrasında kanolanın da TÜRİB'de işlem görebilecek ürün yelpazesine eklendiğini söyledi.Bu yıl ülkede ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen verimli geçen hasat sayesinde dengeli bir tarım ürünleri piyasası gözlendiğine dikkati çeken Kırali, şunları kaydetti: "Gıda arz güvenliği için stratejik ürünlerimiz olan arpa, buğday ve mısır gibi hem gıda hem yem sanayisinin önemli girdisi olan ürünlerde kaydedilen yüksek rekolteyle Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasa düzenleyici politikaları aktif bir şekilde kullanması sayesinde piyasada öngörülebilirlik ve kontrollü fiyat hareketleri gözlendi.

TÜRİB ELÜS Piyasası da kesintisiz hizmet vererek başarılı bir performansla yılı tamamladı. 2023'te 331 binden fazla işlem yapıldı. Piyasanın faaliyete geçtiği günden bu yana 1 milyondan fazla işlem, 216 binden fazla kayıtlı yatırımcı tarafından gerçekleştirildi." Kırali, TÜRİB'de işlem gören ürünlerin saklandığı 186 lisanslı deponun 10 milyon ton üzeri kapasitesiyle hizmet verdiğine işaret ederek, orta vadede bu kapasitenin 20 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.