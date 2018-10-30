1.4 milyon metrekare inşaatı tamamladı
1 milyar dolarlık yatırımla Ayazağa’da Belgrad Ormanları’nın yanıbaşında üç etaplı yapılan karma proje Vadi İstanbul’da 1 milyon 400 bin metrekarelik inşaat tamamlandı. Konut, ofis ve AVM’nin olduğu projeye biri aile için diğeri 5 yıldızlı olmak üzere iki otel de katıldı.
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