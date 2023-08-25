500 bin TL hibeli yerinde dönüşüme Gaziantep’ten 7 bin 659 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, depremzedelerin ofislerde projeyle ilgili bilgi aldıktan sonra e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın projeleri kabul edildiği takdirde ikinci aşamaya geçilecek.

Vatandaşlar bizlere proje sunacak, projelerin deprem yönetmenliğine, fen ve sanat kurullarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı incelendikten sonra onay vereceğiz. Projelere onay verdikten sonra ruhsat kısmına geçilecek ve ruhsatlandırılacaktır. Depremzede, onaylı proje üzerinden inşa sürecini başlatacak” dedi.

İki yıl ödemesiz 10 yıl vade

Alan, proje kapsamında hak sahiplerine inşa sürecinin ilerlemesine göre ödemelerin kendilerine yapılacağını anlattı. Bakanlığın kırsal için hazırladığı 6 tip konut projesini kabul eden depremzedelerin işlerinin kolaylaşacağını vurgulayan Alan, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız, Bakanlığın hazırladığı tip projelerden istifade etmek isterlerse zemin etüdü ve proje için ayrı bir bedel ödemeye gerek kalmaksızın projelerini inşa edebilecektir.

Ancak projeleri yetersiz bulup kendisi proje hazırlamak isterse kendi parsellerinde zemin etütleri yapmak suretiyle statik ve mimari elektrik makina projelerini hazırlayarak bize sundukları takdirde ruhsat vererek inşa süreci başlayacaktır.

Kırsalda ve merkezde Bakanlığımız 100 metrekareye kadar 500 bin lira hibe ve 500 bin lira da faizsiz 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyor. Eğer bu binanın konutun metrekaresi 100 metrekareyi aşarsa metrekareye göre faizsiz kredi sağlanmakta. Eğer bir vatandaş, 3 dairesi varsa bir daire için 500 bin lira hibe ve 3 daire için ise metrekaresine göre faizsiz kredi imkanından faydalanabilir.”