ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın en düşük seviyesine indi

​​​​​​​Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede ikinci el konut satışları, ekimde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 3,79 milyona geriledi.

Art arda 5 aydır düşüş kaydeden ikinci el konut satışları, Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Piyasa beklentileri, ikinci el konut satışlarının bu dönemde 3,9 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, eylülde yüzde 2,2 azalışla 3,95 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 14,6 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ekimde üst üste dördüncü ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 3,4 yükselerek 391 bin 800 dolara çıktı.

"Potansiyel alıcılar zor bir ay daha yaşadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, potansiyel ev alıcılarının konut stoku azlığı ve yüksek mortgage oranları nedeniyle zor bir ay daha yaşadığını kaydetti.

Konut alıcıları için koşullar sıkı kalsa da satıcıların iyi performans gösterdiğini ve fiyatların artmaya devam ettiğini belirten Yun, tipik bir ev sahibinin son üç yılda 100 bin dolardan fazla konut için birikim yaptığını aktardı.

Yun, mortgage oranlarının art arda üçüncü haftada da düştüğüne işaret ederek bunun da satın alma ilgisini artırdığını vurguladı.

Sınırlı da olsa konut stokunun bu kıştan sonra iyileşmesinin beklendiğini aktaran Yun, daha fazla stokun daha fazla ev satışına mal olacağına belirtti.