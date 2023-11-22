ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 17 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya oranla yüzde 4 yükseldi.

Bu dönemde önceki haftaya göre konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,41 ile 8 haftanın en düşük seviyesine indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 6,94'ten yüzde 6,89'a düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD tahvil getirilerinin gelen verilerin enflasyonun soğuduğuna işaret etmesiyle gerilediğini anımsatarak, 30 yıl vadeli mortgage oranlarının da iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Morgage başvurularının, 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın hala düşük olduğunu belirten Kan, satın alma başvurularının da yükseldiğini bildirdi.

Kan, satın alma başvurularındaki ortalama kredi büyüklüğünün de Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 403 bin 600 dolara indiğini ifade etti.