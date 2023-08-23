ABD'de yeni konut satışları temmuzda beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 artarak 714 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yeni konut satışlarının bu dönemde 705 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, haziranda ise yüzde 2,8 düşüşle 684 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 31,5 artış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,8 artarak 436 bin 700 dolara yükseldi.