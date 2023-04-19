Abdullah Bayraktar: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Basında yer alan ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Abdullah Bayraktar; “Biz bu parsellerde Normalde 3'te 2'yi geçince uygulamaya başlayabiliyoruz. Halihazırda %85'i geçmemize rağmen gönüllülük esasına dayalı anlayış doğrultusunda hareket ettiğimiz için %100'e ulaşmayı hedefliyoruz.

O sebeple projeyi başlatmadık. Burada sadece bir tane dava açan var ve o kişinin de farklı bir talebi oldu ve uzlaşma yolunu tercih etmedi. Burada binalar için “tamamen riskli” raporu var. Yani burada bizim ekstra bir imar kullandığımız bir durum söz konusu değil, mevcut imarını kullanıyoruz. Hak sahipleri ile anlaşarak gönüllülük esası çerçevesinde bir yol izliyoruz.

Yaklaşık 2 senedir bu bölge ile ilgileniyoruz ve 2 senede maliklerin yüzde 85'ini İkna etmiş durumdayız. Kentsel dönüşüm kanununa göre de 3’te 2 anlaşmak sağlamak için yeterli ancak bahsettiğimiz üzere biz yüzde 100 onay esasına önem veriyoruz.” dedi.

“Proje olmasa dahi riskli binalar yıkılmak zorunda”

Riskli yapı yönetmeliğine de değinen Bayraktar; “Binalar her halükârda eğer proje olmasa dahi kentsel dönüşüm kanununa göre yıkılmak durumunda. Çünkü riskli yapı ve riskli yapıların 2012 senesinde çıkan afet kanununa göre; riskli yapıların tespit edildikten sonra yıkılması zaten zorunlu. Yani riskli olduğu tespit edildikten sonra belediyeler bu yapıları yıkmakla yükümlü. Herhangi bir proje olmasa dahi burada yıkım olması gerekiyor.” diyerek proje olmasa da riskli binaların yıkım zorunluluğunun altını çiziyor.

“Hak sahipleri hem hakkını koruyor hem de yeni ve sağlıklı binalara taşınıyor”

Bayraktar son olarak, “Yıkım yapıldıktan sonra kentsel dönüşümün avantajı, burada hak sahiplerinin hem hakkını koruyor hem de daha avantajlı yeni ve sağlıklı binalara taşınıyor olması. Biz de emeğimizin karşılığını almaya çalışacağız ama tabii ki günün sonunda öyle göründüğü kadar da çok cazip bir oranlar bize kalmıyor. Bizim önceliğimiz burada bir iş üretiyor olmak.” diye ekleyerek sözlerini ifade ediyor.