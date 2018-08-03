Adriyatik'in incisine yatırımcı akını

03 Ağustos 2018

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020’ye kadar Birliğe dahil edeceği 5 ülkeden ilki olması beklenen Karadağ’da son 5 yıldır emlak fiyatları yıllık ortalama yüzde 14 civarında artıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, yabancı yatırımcının ilk olarak keşfettiği Budva ve Tivat bölgesinde emlak fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 5’in altına düşse de primlenmesi devam eden ülkenin en büyük ikinci şehri Bar’daki konut yatırımları yıllık yüzde 15'in üzerinde getiri sağlıyor. Ayrıca 2 yıl içerisinde AB’nin tam üyeliğine kabulü açıklanması beklenen Karadağ’ın 5 yıl içinde birliğe dahil olması durumunda daha önceki örneklerine bakılarak emlak fiyatlarının en az ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Çünkü AB’ye son olarak katılan Polonya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya gibi ülkelerde emlak fiyatlarındaki artış yüzde 100 ile yüzde 300 arasında gerçekleşmişti. Bu veri 5 yıl içerisinde AB'ye tam üyeliğin tamamlanması öngörülen Karadağ'da da en az yüzde 100'luk artış öngörüsünü destekliyor. Bu arada zaten yıllık yüzde 15-20 civarı primlenen emlak fiyatlarının AB üyeliğinin sonunda yüzde 200 ila 300 arasında artış kaydedeceği öngörülüyor. Dolayısıyla yatırımcı için cazibe merkezine dönüşen Adriyatik ülkesi başta Rusya olmak üzere İngiltere, Polonya, Almanya ve Türkiye gibi bütün Avrupa ülkelerinden yatırımcıların akınına uğruyor.

Diğer taraftan Karadağ'da oturum izni almak için henüz emlak yatırımında alt limit bulunmuyor. Ülkenin mevcut kanunlarına göre, emlak alanlara verilen geçici oturum izni 5 yıl tekrarlanması durumunda sürekli oturuma dönüşüyor. Bunun için tek şart emlakın elde tutulması. Ülkede kalınacak gün sayısı limiti yok. Sürekli oturumu alanlar 5 yılın sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. İki kişi bir konut satın alarak da oturum iznine sahip olabiliyor. Yatırımcının ailesi ise kendisinin ardından oturum izni için başvuru yapabiliyor.

Karadağ’ın en büyük ikinci şehrine ilk rezidans yatırımında Türk imzası

Bir Türk-Karadağ ortak girişimi olan Mirna Dom Engineering and Costruction, Bar bölgesinde yer alan ve ülkenin en güzel koylarından bir olarak bilinen Dobra Voda'da (Güzel Su) lüks konut projesi için kazmayı vurdu. Mirna Dom Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şahin, 1,5 yıl içinde bitirmeyi planladıkları rezidans projesinin şehirin ilki olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Şahin, projenin adını bölgede evliliklerin bereketlenmesi için 7 zeytin ağacı dikme geleneğinden esinlenerek Verde di Oliva (Zeytin Yeşili) verdiklerini ifade etti.

İki etap halinde inşaatına başlanan projenin ilki 52 konuttan oluşuyor. İlk etapta 34,5 metrekare ile 62,5 metrekare arasındaki 19'u stüdyo 30'u da 1+1, 49 dairenin yanısıra 3 adet de kullanım alanı 250 metrekareyi geçen penthouse daire bulunuyor. Avrupa'daki alışkanlıklar gereği konutların tamamen boş teslim edildiğinin altını çizen Serkan Şahin, Verde di Oliva'da mutfak ve banyo dolaplarına ilaveten klima, ledli gizli ışıklandırma, ebeveyn banyosu ve goruntulu zıl sıstemı kadar bir dizi lüksün tamamlanmış olarak sattıklarını ifade etti. Verde di Oliva'da kapalı otorpark, kat bahçeleri, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, cep sineması, sauna, Türk hamamı gibi her türlü rezidans lüksü beğenilere sunulacak. Projenin ikinci etabında ise yaklaşık 80 daire yer alırken ilk etapta verilen imkanların tamamı ikinci etapta da yer alacak.

Bar şehrinde bir ilke Türk olarak imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Mirna Dom Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca bölgenin ortalama metrekare fiyatının yüzde 15 altında fiyat belirledikleri için başta Rusya, Almanya, Polonya ve Türkiye olmak üzere Avrupa'nın her ülkesinden yatırımcıyı Dobra Voda koyuna getirdiklerini kaydetti.

Türkiye’deki 20 yıllık tecrübeyi Karadağ'a taşıdı

Mirna Dom COO'su Tolga Çom ise, 1999'dan beri lüks konut projelerinden bir Türk bankasının genel müdürlük binasına kadar bir çok projede elde ettikleri tecrübeyi yurt dışına taşıdıklarını belirtti. Senenin 250 günü güneş alan Adriyatik'in doğa harikası bu küçük ülkede daha büyük projelere de imza atmayı hedeflediklerini aktaran Çom, hem kalitesi hem de fiyat avantajıyla bölgenin en fazla dikkat çeken projesi olmayı başardıklarını da sözlerine ekledi. Genel Müdür, metrekare fiyatları bin 200 eurodan başlayan Verde di Oliva'nın tüm ülkede yatırımcısına en fazla getiri sağlayacak proje olduğunu söyledi. Çom, diğer projelerden farklı olarak sadece dairelere 3-4 bin euro harcayarak kullanıma hazır hale getirdikleri için bile yatırımcısına yüzde 15'lik fiyat avantajının yanı sıra fazladan yüzde 10 civarı daha indirim sağladıklarını ifade etti. Karadağ'da kapalı otoparkın ayrıca tapulandırılarak satıldığı bilgisini veren üst yönetici, ilk 20 daire için ortalama 10 bin Euro değerindeki kapalı otoparkı da hediye edeceklerini duyurdu.

Karadağ’da kira çarpanı 13 yıl

Eurostat verilerine göre 28 Avrupa ülkesi ile birlikte aday ülkelerdeki kira yatırımın en kısa sürede geri döndüğü 3. ülke Karadağ. 13 yıl ile tüm yatırımcıların dikkatini çeken listede Avusturya 51, İtalya 42 ve İngiltere 38 yıl ile yatırımcısına en az kazandıran ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye'deki çarpan 28 yıl. Karadağ'ın İstatistik Kurumu Monstat'ın açıkladığı raporda Bar bölgesinde primlenme oranının yıllık ortalama yüzde 14 ile en cazip şehir olduğuna dikkat çeken Mirna Dom Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şahin, Bar şehrinde kira çarpanının 10 yıl civarında olduğunu kaydetti. Avantajlı durumuyla Bar şehri Karadağ içinde de en cazip bölge konumunu koruyor.