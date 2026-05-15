Almanya’da konut sektöründe alarm: Güven endeksi son 4 yılın en sert düşüşünü yaşadı

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da konut inşaatı sektörü yeniden baskı altına girdi. Münih merkezli Ifo Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, konut inşaatı sektörü iş ortamı endeksi nisanda son dört yılın en sert düşüşünü yaşayarak eksi 28,4 puana geriledi.

Mart ayında eksi 19,3 seviyesinde bulunan endeksin bir ay içinde 9,1 puan düşmesi, sektördeki kırılganlığın yeniden derinleştiğine işaret etti. Benzer ölçekteki son sert düşüş ise Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde kaydedilmişti.

Jeopolitik riskler sektörü vurdu

Klaus Wohlrabe, jeopolitik gelişmelerin Almanya’daki konut piyasasını doğrudan etkilediğini belirterek artan finansman maliyetleri ve hassas tedarik zincirlerinin sektörü baskı altına aldığını söyledi.

Özellikle malzeme tedarikinde yaşanan sorunların yeniden büyümeye başlaması dikkat çekti. Son iki yıldır yüzde 1 seviyelerinde seyreden tedarik sıkıntısı yaşayan şirket oranı, nisanda yüzde 9,2’ye yükseldi. Sektörde sipariş eksikliği yaşayan firmaların oranı ise yüzde 43,8 seviyesinde kaldı.

Faiz ve maliyet baskısı yeniden yükseliyor

2025 yılında toparlanma sinyalleri veren Alman konut sektörü, Orta Doğu’daki savaş sonrası yeniden belirsizlik sürecine girdi. Yükselen enerji ve ham madde fiyatlarının maliyetleri artırdığı belirtilirken, konut kredisi faizlerinde de yıl boyunca yukarı yönlü baskının sürebileceği değerlendiriliyor.